Oroscopo è una canzone di Calcutta uscita il 2 maggio 2016. Il pezzo vede la collaborazione di Takagi & Ketra ed è stato pensato in occasione della nascita del primo figlio di Davide Panizza, frontman dei Pop X . In Italia ha conquistato, ad oggi, 3 dischi di platino. Potete leggere testo, significato e ascoltare la canzone, a seguire.

Il brano racconta la ricerca di spasmodica del protagonista che non rivede lei in nessun altro (“Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico

Sotto le unghie e nei bar, fino al mare del baltico”).

Calcutta, Oroscopo, Testo della canzone

Sono uscito stasera ma non ho letto l’oroscopo

Non è Rio De Janeiro ma c’è un clima fantastico

Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico

Sotto le unghie e nei bar, fino al mare del baltico

Perché non mi ricordi nessuna guagliona

Una cassa che suona, una casa che brucia

Tutta la notte, tutta la notte

Ma io mi ricordo una scritta sul muro

Un rullo, un tamburo, una danza kuduro

Tutta la notte, tutta la notte

Tu, sei venuta a cercarmi

Come un lago mi guardi e ti specchi

Non mi capirai mai

Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti

E la gente prende I mezzi fra I batteri e fra I ritardi

Provi a prendermi la mano ma non sono lì vicino

Puoi specchiarti nel mio lago

Mentre osservi il mio respiro

Ma tu, ma non mi ricordi nessuna guagliona

Una cassa che suona, una casa che brucia

Tutta la notte, tutta la notte

Ma io mi ricordo una scritta sul muro

Un rullo, un tamburo, una danza kuduro

Tutta la notte, tutta la notte

Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film

Certamente, fai così

Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film

Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film

Ma non mi ricordi nessuna guagliona

Una cassa che suona, una casa che brucia

Tutta la notte, tutta la notte

Ma io mi ricordo una scritta sul muro

Un rullo, un tamburo, una Danza Kuduro

Tutta la notte, tutta la notte