Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, annunciato un duetto: si intitola “Tu/Me”

Il 29 gennaio uscirà il nuovo album di Ornella Vanoni. “Unica” è il titolo. Il disco conterrà undici tracce inedite, di cui tre duetti. Uno con Fabio Ilacqua, uno con Carmen Consoli e un altro con Virginia Raffaele. Proprio con quest’ultima c’è stato un rapporto di amore e odio alternato. Inizialmente Ornella non aveva apprezzato troppo l’imitazione di Virginia (“Mi faceva passare per maniaca sessuale e rimbabita”), dopodiché sono diventate persino amiche e complici.

La canzone si intitola “Tu/Me“. La Vanoni a Che tempo che fa ha ironizzato su questa collaborazione: “Nel testo della canzone io parlo con una ragazzina e le dico di stare attenta alla vita. Ma lei ha 40 anni, quale bambina“. Pronta la risposta di Virginia: “Ma mi ha chiamato lei… Ornella Vanoni è un po’ una maestra di vita. Ha tutta una sua visione sulla vita. Per me è un onore essere nel suo album, è una cosa bella“.

Un estratto del testo della canzone è stato fatto ascoltare nel programma di Rai3:

“Ornella: tu sei me, io sono te

e ho visto quasi tutto quasi niente

cosa di me conosco veramente

tu sei me, io sono te

e questa vita che ci gira intorno

basta lasciarsi portare fino in fondo

Virginia: siamo …., due mani

un vestito di seta, una filastrocca di bambino

giro, mosca cieca

e siamo un canto …, una pagina bianca

diversi ma uguali, come due gocce d’acqua

e siamo pane e farina

due pesci d’aprile, due alberi di natale

siamo pazze e felici”