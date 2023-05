Ordinary World è la seconda traccia dell’album omonimo dei Duran Duran del 1993, noto come “The Wedding Album”. Simon LeBon afferma di essere stato ispirato a scriverlo dopo non essere stato riconosciuto al supermercato dopo un lungo periodo di fama sostenuta, facendo quindi parte ancora una volta di un “mondo ordinario”. La ballad ha conquistato il numero 1 nella Billboard Mainstream Top 40 degli Stati Uniti, nella classifica canadese RPM Top Singles e nella classifica italiana dei singoli. Ha anche raggiunto il numero 3 della Billboard Hot 100, il numero 2 in Islanda e Svezia e il numero 6 nella UK Singles Chart. Il brano rimane una delle canzoni più popolari dei Duran Duran e nell’ottobre 2021 è stata la loro seconda canzone più ascoltata in streaming nel Regno Unito. A seguire potete leggere testo, traduzione e vedere il video della canzone.

Ordinary world, Ascolta la canzone, video ufficiale

Il video musicale di accompagnamento di “Ordinary World” è stato diretto da Nick Egan agli Huntington Gardens di San Marino. Potete vederlo cliccando qui. A seguire, invece, il brano in streaming.

Duran Duran, Ordinary world, Testo della canzone

Came in from a rainy Thursday

On the avenue

Thought I heard you talking softly

I turned on the lights, the TV

And the radio

Still I can’t escape the ghost of you

What has happened to it all?

Crazy, some’d say

Where is the life that I recognise?

Gone away

But I won’t cry for yesterday

There’s an ordinary world

Somehow I have to find

And as I try to make my way

To the ordinary world

I will learn to survive

Passion or coincidence

Once prompted you to say

“Pride will tear us both apart”

Well now pride’s gone out the window

Cross the rooftops

Run away

Left me in the vacuum of my heart

What is happening to me?

Crazy, some’d say

Where is my friend when I need you most?

Gone away

But I won’t cry for yesterday

There’s an ordinary world

Somehow I have to find

And as I try to make my way

To the ordinary world

I will learn to survive

Papers in the roadside

Tell of suffering and greed

Fear today, forgot tomorrow

Ooh, here beside the news

Of holy war and holy need

Ours is just a little sorrowed talk

(Just blown away)

And I don’t cry for yesterday

There’s an ordinary world

Somehow I have to find

And as I try to make my way

To the ordinary world

I will learn to survive

Every world

Is my world

(I will learn to survive)

Any world

Is my world

(I will learn to survive)

Any world

Is my world

Every world

Is my world

Duran Duran, Ordinary world, Traduzione della canzone

Sei arrivata da un giovedì piovoso

Sul viale

Pensavo di averti sentito parlare a bassa voce

Ho acceso le luci, la TV

E la radio

Eppure non riesco a sfuggire al tuo fantasma

Com’è successo tutto questo?

Pazzesco, direbbe qualcuno

Dov’è la vita che riconosco?

Andata via

Ma non piangerò per ieri

C’è un mondo ordinario

Che in qualche modo devo trovare

E mentre cerco di farmi strada

Nel mondo ordinario

Imparerò a sopravvivere

Passione o coincidenza

Una volta ti ha chiesto di dire

“L’orgoglio ci farà a pezzi entrambi”

Bene, ora l’orgoglio è andato fuori dalla finestra

Attraversa i tetti

Fuggito via

Mi ha lasciato nel vuoto del mio cuore

Cosa mi sta succedendo?

Pazzesco, direbbe qualcuno

Dov’è il mio amico quando ho più bisogno di te?

Andato via

Ma non piangerò per ieri

C’è un mondo ordinario

Che in qualche modo devo trovare

E mentre cerco di farmi strada

Nel mondo ordinario

Imparerò a sopravvivere

Carte sul ciglio della strada

Racconta di sofferenza e avidità

Paura oggi, dimenticato domani

Ooh, qui accanto alla notizia

Di santa guerra e di santo bisogno

Il nostro è solo un piccolo discorso addolorato

(Appena spazzato via)

E non piango per ieri

C’è un mondo ordinario

In qualche modo devo trovare

E mentre cerco di farmi strada

Nel mondo ordinario

Imparerò a sopravvivere

Ogni mondo

È il mio mondo

(imparerò a sopravvivere)

Qualsiasi mondo

È il mio mondo

(imparerò a sopravvivere)

Qualsiasi mondo

È il mio mondo

Ogni mondo

È il mio mondo