Ora ti canto il mare è il titolo del nuovo singolo dei Negramaro, in radio, download digitale e streaming a partire da venerdì 10 settembre 2021.

Il brano sarà anche uno dei primi in Italia disponibili in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Da sempre infatti la band è attenta alle novità sul suono e la produzione musicale, insieme alla ricerca nella scrittura dei testi di Giuliano Sangiorgi.

Ora ti canto il mare, il nuovo brano in radio dal 10 settembre 2021

Ora ti presento il mare è scritto da Giuliano Sangiorgi e composto da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; “Ora ti canto il mare” va ad arricchire l’album “Contatto”, uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato dalla hit che porta lo stesso nome del progetto discografico, appunto “Contatto”, e “La cura del tempo”. La canzone sarà una nuova traccia del disco precedente rilasciato dalla band e non anticipa un nuovo lavoro per i Negramaro.

Qual è l’ultimo singolo dei Negramaro?

Escludendo Ora ti canto il mare, disponibile dal 10 settembre 2021, l’ultimo progetto discografico della band è “Contatto”, uscito nel novembre 2020. La titletrack è stato, inoltre, il primo singolo ad anticipare l’album ed è anche stata scelto come canzone di accompagnato del video di sensibilizzazione per vaccinarsi contro il Covid-19, attualmente in onda sui canale Rai, Mediaset, promosso dal Ministero della Salute.

Dopo “Contatto”, dall’album è stato rilasciato un altro brano, “La cura del tempo”.

Il disco, dopo la pubblicazione, ha conquistato la seconda posizione della classifica Fimi.

Negramaro all’Arena di Verona per Heroes

Dal 10 marzo 2022 i Negramaro tornano in tour con Live Nation nei palazzetti, Ma, prima, un’anteprima live il 17 settembre 2021 all’Arena di Verona per HEROES, il Festival a sostengo delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno.

Vi terremo aggiornati con testo e video di “Ora ti canto il mare” non appena disponibili.