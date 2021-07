Vi abbiamo già annunciato e confermato l’edizione di Aperol with Heroes 2021 attraverso le parole di Dino Lupelli, General Manager di Music Innovation Hub Impresa Sociale (MIH):

“Heroes comincia nel 2021 il suo cammino verso il futuro come vero e proprio festival grazie all’entusiasmo di un team straordinario, composto dalle tre agenzie leader nel settore della musica dal vivo italiana e da un ufficio legale che è al centro del sistema musicale italiano. MIH, Friends&Partners, Live Nation, Vivo e RP Legal & Tax, hanno infatti siglato un accordo di lungo periodo costituendo un’A.T.I. ad hoc su questo progetto, sul modello di altre importanti manifestazioni internazionali. Heroes sarà quindi una manifestazione che ritroveremo ogni anno nel calendario dei grandi appuntamenti, avendo sempre al centro la musica popolare contemporanea ed i suoi protagonisti, ogni volta sperimentando nuove forme di fruizione e spettacolarizzazione, e contribuendo in ciascuna edizione al sostegno materiale di una causa sociale”.

E oggi è stato svelato anche il cast che, venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021, si esibirà all’Arena di Verona e in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow.

Ecco i cantanti che annunciati per le due date:

Venerdì 17 settembre: Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni.

Sabato 18 settembre: Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

Ogni artista avrà uno slot di circa 20 minuti per esibirsi durante la serata, con quadri artistici e coreografia ad hoc, studiate nei minimi particolari.

A sostenere questo grande evento ci saranno tre fra i più importanti network radiofonici italiani: Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2.

Inoltre, come sottolineato, Aperol with Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music Innovation Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale.

La raccolta fondi sarà presentata in Italia il 17 Luglio a Milano in occasione di Play:Fair, iniziativa di SDG Action Campaign delle Nazioni Unite.

Infine, per quanto riguarda i biglietti, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di giovedì 15 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com.

I biglietti, invece, per il live streaming su https://www.live-now.com/it-it.