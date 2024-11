“Marziani” è disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 novembre. Il brano dei Negramaro è il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “Free love” in uscita venerdì 22 novembre. Ecco le parole di Giuliano Sangiorgi nel parlare del pezzo:

“L’umanità sopra ogni cosa, alieni siamo noi, mentre ci allontaniamo dalla nostra natura, quella di stringersi gli uni agli altri, come mani che sanno fare solo questo nella migliore delle loro funzioni, aiutarsi e “co-m-prendersi”

L’album “Free Love” contiene dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son of Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco.

“Free Love” è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

Free love rivendica la libertà di amare se stessi e gli altri, perché amare è un diritto. Amare senza pregiudizi, violenza e discriminazioni. Ogni persona è libera di essere ciò che è, di amare chi desidera. Un modo di amare che non ammette possesso o prevaricazione e che guarda alla diversità come ricchezza.

Dal disco sono stati già estratti i singoli “Diamanti (con Elisa & Jovanotti)”, “Fino al giorno nuovo (feat. Fabri Fibra)”, “Ricominciamo tutto” (Sanremo 2024), “Luna Piena”.

Il testo di Marziani

Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani Hai sex appeal da vendere, da vendere

Cos’altro c’è? Parliamo sempre delle solite cose

Se poi ti trovo bene, se tu hai mai preso un cane

C’est la vie, oui-oui, c’est l’amour

Non hai capito che qui trema il coeur

Teniamo a mente lе più piccole cose

Se ci tocca qualcuno è finita la pacе Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani Mon amie, mon amour

Sono stordito di paura al coeur

C’è chi non sente le più piccole cose

Poi gli toccano il culo, è finita la pace Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani

Che rimaniamo più umani Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre

Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre Muovi le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani Muovo le mani, le mani

Come aeroplani lontani

Sono tsunami e rimani

Che da domani mi ami

Come due antichi egiziani

Per molti sono marziani

Muovi le mani, le mani

Che rimaniamo più umani Senza più fingere, noi saremo felici con niente

Basterà stringere mani, che sono mani sempre

Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente

Lasciale muovere, come un sole che splende sempre

Il significato della canzone Marziani

Questo testo esplora l’importanza dell’autenticità e del contatto umano, enfatizzando il valore dei gesti semplici e dell’affetto genuino. L’immagine delle mani che si muovono “come aeroplani lontani” suggerisce un senso di leggerezza e libertà, come se fosse possibile raggiungere una connessione autentica con l’altro. Le mani, in questo contesto, sono simbolo di un legame che va oltre le parole.

La frase “Siamo tsunami e rimani, che da domani mi ami” esprime la forza di una connessione intensa e coinvolgente, come un’onda che travolge e porta a desiderare un amore duraturo e sincero. L’autore sottolinea anche la necessità di restare “più umani” in un mondo che spesso spinge verso l’indifferenza e la distanza emotiva.

Versi come “Hai sex appeal da vendere” e “Parliamo sempre delle solite cose” riflettono una relazione complessa in cui, nonostante le apparenze, c’è il bisogno di trovare un’autenticità che vada oltre le conversazioni superficiali e le apparenze. La frase “Non hai capito che qui trema il coeur” aggiunge un tocco di vulnerabilità, segnalando come ci sia una parte di sé che desidera essere compresa e amata nel profondo.

Infine, le ripetizioni e le metafore legate alle mani, come “Senza più fingere, noi saremo felici con niente” e “Basterà stringere mani, che sono mani sempre,” suggeriscono che la felicità può derivare dalle cose più semplici e vere, senza bisogno di fingere. Il gesto di “lasciarle muovere, come un sole che splende sempre” rappresenta il lasciar andare, il concedersi alla spontaneità, come se questo fosse il modo per “rimanere più umani” in una realtà che rischia di disumanizzare.