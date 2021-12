Yuman partecipa a Sanremo 2022 con Ora e qui

Yuman parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ora e qui. Il titolo della canzone del cantante 26enne è stato svelato al termine della finale di Sanremo Giovani 2021, quando Amadeus ha ufficialmente annunciato i nomi dei tre vincitori che hanno ottenuto l’accesso alla categoria Big di Sanremo 2022.

Yuman ha partecipato a Sanremo Giovani 2021 con la canzone Mille Notti, classificandosi al primo posto dell’edizione di quest’anno e risultando uno dei tre vincitori insieme a Matteo Romano e Tananai.

Per il cantante romano, si tratterà della prima esperienza in assoluto alla kermesse sanremese.

Yuman a Sanremo 2022: discografia

La carriera di Yuman è iniziata nel 2017, con la firma per l’etichetta Universal Music e con il suo primo singolo dal titolo Twelve, mixato da Chris Lord-Alge, tecnico del suono che, all’attivo, ha collaborazioni con Green Day, Muse e Joe Cocker, e pubblicato nel 2018. Il singolo ha conquistato la vetta delle chart Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify.

Nel 2019, il cantante 26enne ha pubblicato il suo secondo singolo intitolato Run, inserito nella classifica DSCVR di New Music Italia di Vevo, con il quale si è fatto notare anche in Germania.

A settembre dello stesso anno, Yuman ha pubblicato il suo album d’esordio, dal titolo Naked Thoughts.

Nel 2019, Yuman ha posato per la copertina de Il Venerdì di Repubblica insieme ad altri artisti: Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez.

Sempre nel 2019, MTV l’ha proclamato Artista del Mese. YouTube, invece, ha inserito il cantante tra i 10 artisti più promettenti dell’anno.

Sempre due anni fa, Yuman è stato scelto per prendere parte al festival South By Southwest, che si svolge in Texas, negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il 2021, invece, l’artista ha pubblicato il singolo I Am oltre al singolo Mille Notti, che ha rappresentato il suo debutto con un singolo in lingua italiana.