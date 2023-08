One in a million è il nuovo singolo di David Guetta e Bebe Rexha. Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di “I’m Good (Blue)”, David Guetta e Bebe Rexha hanno riunito le forze per un altro pezzo dance, One In A Million. Anche in questo caso si parte da un sample ben noto di Kelly Rowland…

A seguire, testo, traduzione, significato e recensione del brano.

One in a million, Significato, recensione, ascolta il brano

Ascolta “One in a million”

Cliccando qui potete ascoltare “One in a million” di Bebe Rexha e David Guetta.

Significato canzone

Il brano è una dedica assoluta d’amore dove l’altra persona è quasi incredula di aver accanto una persona così speciale, nella sua vita. Si chiede se sta sognando, se quello che sta vivendo è il paradiso.

Recensione

Anche in questo caso, come nel precedente successo di “I’m Good (Blue)”, si è partiti dal sample di “When Love Takes Over” di Kaelly Rowland per rivisitare il pezzo a riaggiornarlo in una nuova versione. Sicuramente un pezzo che parte “avvantaggiato” e che può avere potenzialità anche nelle classifiche internazionali, soprattutto visto il periodo d’uscita in estate. Ma non ci si è spostati di nulla dalla precedente collaborazione e il rischio è che si possa incappare in un sound che “campiona e modernizza” hit già notte. Nulla di nuovo sotto al sole…

David Guetta e Bebe Rexha, One in a million, Testo della canzone

Ah, you’re my

You’re my one, one, one in a million

It’s like someone picked you out of the sky

Maybe I met you for a reason

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

Is this Heaven now? Am I dreamin’ out? Am I dreamin’?

You’re my one, one, one in a million

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

And I can’t believe that wе’re both alive at the samе time

(Ah)

You got me speedin’ through the red lights

Yeah, I’m on my way

We do it ‘cause it feels right

Yeah, you got me so

High

I tripped and found paradise

No lie

I tripped and found paradise in your eyes

In your eyes, in your eyes

In your eyes, in your eyes (In your eyes, in your eyes)

In your eyes

You’re my one, one, one in a million

It’s like someone picked you out of the sky (Someone picked you out of the sky)

Maybe I met you for a reason

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

Is this Heaven now? Am I dreamin’ out? Am I dreamin’?

You’re my one, one, one in a million

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

Is this Heaven now? Am I dreamin’ out?

Is this Heaven now? Am I dreamin’?

You’re my one, one, one in a million

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

You’re my one, one, one in a million

And I can’t believe that we’re both alive at the same time

David Guetta e Bebe Rexha, One in a million, Traduzione della canzone

Ah, sei mio

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

È come se qualcuno ti avesse scelto dal cielo

Forse ti ho incontrato per un motivo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso? Sto sognando? Sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

(Ah)

Mi hai fatto sfrecciare attraverso il semaforo rosso

Sì, sto arrivando

Lo facciamo perché ci sembra giusto

Sì, mi hai preso così

Alto

Sono inciampato e ho trovato il paradiso

Nessuna bugia

Sono inciampato e ho trovato il paradiso nei tuoi occhi

Nei tuoi occhi, nei tuoi occhi

Nei tuoi occhi, nei tuoi occhi (nei tuoi occhi, nei tuoi occhi)

Nei tuoi occhi

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

È come se qualcuno ti avesse scelto dal cielo (qualcuno ti avesse scelto dal cielo)

Forse ti ho incontrato per un motivo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso? Sto sognando? Sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso? Sto sognando?

Questo è il paradiso adesso? Sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo