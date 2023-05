ON FIRE (paid in full) è un brano di Emis Killa con il featuring di Sfera Ebbasta, tratto dall’album “Effetto notte”. Fa il suo ritorno nella scena rap italiana con un album che si distanzia dai progetti alla ricerca di una hit da classifica. Come accade per la realizzazione di un film, l’artista ha voluto prendersi del tempo per guardarsi dentro e dare uno sguardo alla sua vita nel passato e nel presente. Sono frequenti e profondi i cenni autobiografici all’interno dell’album, in cui Emis Killa ha voluto fotografare la sua anima e trasferirla in musica.

Effetto notte è un disco che ha richiesto del tempo per essere prodotto e che richiede altrettanto tempo per essere compreso e vissuto. Ciononostante, non c’è nessuna forzatura, si tratta un progetto scritto di pancia ed è per questo che si discosta anche dai classici concept album. I riferimenti ai film, menzionati insieme al titolo di ciascun pezzo, sono giunti a posteriori, a conclusione della fase di scrittura, e in linea con il mood dei racconti.

Qui sotto potete ascoltare “ON FIRE (paid in full)”, leggere testo e significato della canzone.

Emis Killa e Sfera Ebbasta, ON FIRE (paid in full), Testo della canzone

Uh, uh

Quattro di notte, il mio fra’ è già sotto

Pieno di crimine sotto il giubbotto

Il cuore nel petto fa la drum and bass

Mentre passiamo dal posto di blocco

Su un’Audi nera e marchiamo di brutto

Tattoo sul corpo, lacrime in face

Dice: “Tranquillo”, ma Tranquillo è morto

Frate’, rallenta, ne hai già fatti sei

Non ho mai visto il diavolo allo specchio

Ma certe volte mi parla all’orecchio

Giuro, non sono un cattivo ragazzo

Ma il mondo è balordo e io mi ci rispecchio

Vecchi tremori in un nuovo North Face

Quanto dolore negli occhi dei miei

Solo l’amore mi mette a disagio

‘Sta vita è una troia e son pazzo di lei, ehi

Vengo da dove ti insegnano a parlare bene per non farti male

Che è meglio sentire il rumore di certe catene

Che il suono di certe campane

Sento sirene anche se non c’è il mare

Sopra una ruota per tutta la via

Se c’è un Ducati, sembrava mio brother

Finché sei in tempo, fra’, buttala via

Quattro di notte, spacco le nocche

Sopra le porte, mi dovrei calmare

Ma ho preso il peggio da mia madre, perciò

Tutte le volte, il sangue mi bolle

C’è questa collera che mi fa male

E dovrei rallentare, lo so

Però sono sempre on fire

Il diavolo è sempre online e Dio no

Quaggiù non si vede da un po’

Io è da un po’ che non credo alla gente, ormai

No, non c’è niente alright, o no?

Parli di ciò che non sai, che non sai (Money Gang)

Ricordo mia mamma, era in sbatta, le dicevo: “Calma”, ce l’avremmo fatta

In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la cassa

Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati

Papà è morto, avevo tredici anni

Ma già ero io l’uomo di casa

Chiedi come si fa

Ho amici zanza più sinceri di quelli ricchi con cui vado in barca

E Dio non risponde mai, ma il diavolo è sempre online, ah-ah

Fumiamo i problemi in macchina, abbassiamo i vetri, c’è puzza d’Olanda (Skrt)

Non posso fidarmi di ‘sta gente, no, no

Ho troppi gioielli addosso

E un occhio aperto se dormo

Non conta chi sono, solo quello che ho

E anche tu, quando mi stringi la mano, stai puntando il polso

Però sono sempre on fire

Il diavolo è sempre online e Dio no

Quaggiù non si vede da un po’

Io è da un po’ che non credo alla gente, ormai

No, non c’è niente alright, o no?

Parli di ciò che non sai, che non sai

Però sono sempre on fire

Voluptyk, Voluptyk

Ma il diavolo è sempre online

Emis Killa e Sfera Ebbasta, ON FIRE (paid in full), Ascolta la canzone, significato

Un brano in cassa dritta, che indaga nell’interiorità dell’artista dai forti riferimenti autobiografici, che si apre verso l’esperienza del sentimento della rabbia, esperienze in cui si rispecchia anche Sfera Ebbasta.

I due veterani della scena italiana si conoscono da prima dei palchi e dei riflettori, si sono persi di vista ma ritrovati: si sono lasciati su quel pullman da sbarbati con dei sogni mastodontici e si sono ritrovati in studio da superstar internazionali.

Qui potete ascoltare il brano, a seguire il pezzo in streaming.