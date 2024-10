Her Eyes di Charlie Jeer è una canzone pubblicata il 15 agosto 2024, di stile dance elettronica che esplora la connessione emotiva attraverso la comunicazione non verbale con un fluido suono di sassofono di Charlie.

La canzone ha rapidamente guadagnato popolarità arrivando in cima alla playlist Spotify Netherlands Viral 50 e al 2° posto in Germania e Polonia. È stata anche inserita in playlist come “Spain Risers” e ha guadagnato popolarità su piattaforme come Apple Music e TikTok e ha generato oltre 35.000 Shazam. In questi giorni è ai primi posti delle canzoni virali anche in Italia.

Il testo di Her Eyes

(She said) She said she loves me, but just with her eyes

I’m feelin’ somethin’ that words can’t describe

There’s truth in the silence that we can’t deny

You taste like a memory, but I don’t know why

(Know why) She said she loves me, but just with her eyes

I’m feelin’ somethin’ that words can’t describe (Bad boy, bad-bad-bad)

(Bad boy, bad-bad-bad)

There’s truth in the silence that we can’t deny

You taste like a memory, but I don’t know why (Bad boy, bad-bad-bad)

(Bad boy, bad-bad-bad) (Bad-bad-bad)

(Bad boy, bad-bad-bad, bad boy)

(Bad boy, bad-bad-bad)

(Ba-ba-bad boy, bad-bad-bad)

(Bad boy, bad-bad-bad)

(Bad boy, bad-bad-bad) She said she loves me

(She loves me)

Just with her eyes (Bad-bad-bad)

She said she loves me, but— (Bad-bad-bad)

(She loves me)

But just with her eyes

(Her eyes)

Her Eyes, la traduzione in italiano

Lei ha detto che mi ama, ma solo con i suoi occhi

Sto provando qualcosa che le parole non possono descrivere

C’è verità nel silenzio che non possiamo negare

Hai il sapore di un ricordo, ma non so perché

(Non so perché) Lei ha detto che mi ama, ma solo con i suoi occhi

Sto provando qualcosa che le parole non possono descrivere

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo)

C’è verità nel silenzio che non possiamo negare

Hai il sapore di un ricordo, ma non so perché

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo) (Cattivo-cattivo-cattivo)

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo, cattivo ragazzo)

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo)

(Ca-ca-cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo)

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo)

(Cattivo ragazzo, cattivo-cattivo-cattivo) Lei ha detto che mi ama

(Mi ama)

Solo con i suoi occhi

(Cattivo-cattivo-cattivo)

Lei ha detto che mi ama, ma—

(Cattivo-cattivo-cattivo)

(Mi ama)

Ma solo con i suoi occhi

(I suoi occhi)

Il significato della canzone Her Eyes

La canzone parla di una relazione complicata in cui l’amore non viene espresso completamente o apertamente. Il cantante sente un forte legame emotivo, ma non attraverso le parole o azioni tipiche. La donna dice di amarlo “but just with her eyes” (ma solo con i suoi occhi), il che suggerisce che i suoi sentimenti non vengono espressi verbalmente o fisicamente in modo completo, lasciando spazio a un senso di incertezza o ambiguità.

C’è una forte tensione tra ciò che viene detto e ciò che viene realmente percepito. Il protagonista prova emozioni che sono difficili da descrivere: “I’m feelin’ somethin’ that words can’t describe” (Sto provando qualcosa che le parole non possono descrivere), indicando che l’amore o il desiderio si manifestano in un modo silenzioso e sottile, senza bisogno di parole esplicite.

Inoltre, si parla di “truth in the silence that we can’t deny” (verità nel silenzio che non possiamo negare), suggerendo che, nonostante l’assenza di parole, c’è una comprensione profonda tra i due, anche se il protagonista fatica a spiegare razionalmente il motivo di queste sensazioni, dicendo: “You taste like a memory, but I don’t know why” (Hai il sapore di un ricordo, ma non so perché). Questo fa pensare che il loro legame possa essere basato su qualcosa di irrazionale o di non detto, quasi come se fosse una memoria o una sensazione vaga e sfuggente.

Nel complesso, la canzone riflette su come a volte l’amore e le emozioni più profonde non vengano espressi attraverso mezzi convenzionali come le parole, ma piuttosto attraverso segnali silenziosi o sottili che creano comunque una connessione forte, ma non facilmente comprensibile o definibile.