Olly è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 con l’inedito “Polvere”. Il brano è scritto e composto dallo stesso Olly insieme a JVLI ed Emanuele Lovito. L’artista racconta se stesso presentando tutte le sue sfaccettature, dalla più vivace e spontanea alla più malinconica e intimista:

“Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone là in alto in mezzo alla polvere, sto bene”

Il cantante ha annunciato anche l’uscita di “Gira, Il Mondo Gira” – il repack dell’ultimo EP “Il Mondo Gira”, in uscita venerdì 10 febbraio 2023. Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Olly duetterà con Lorella Cuccarini, con il suo brano “La notte vola“.

“È stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e JVLI è molto forte e attuale. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo”

Olly ha anche registrato il tutto esaurito per la data del 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano del “Il Mondo Gira Live”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Al sold out si aggiunge una seconda data milanese che si terrà mercoledì 5 aprile sempre ai Magazzini Generali. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Cliccando qui, tutte le info.

Abbiamo intervistato il giovane cantautore per parlare del suo esordio sul palco del Teatro Ariston con il brano “Polvere” che ho molte chiavi di lettura possibili:

“C’è questo scatolone impolverato… Una è l’interpretazione che va nel positivo che dice “C’è il sole là, voglio andare là”. Nell’altra si parla che c’era il sole ma io sto qua, nello scatolone, con la mia polvere addosso. Punto. Diciamo che la mia volontà era quella di descrivere una situazione, dove io vengo da un periodo in cui ero una persona molto triste e volevo esserlo. Nell’ultimo periodo ho voluto rivedere le cose da un altro punto di vista. Sono sempre lo stesso ragazzo, con le stesse idee, più grande, cambiato perché ho visto -appunto- le cose da un punto di vista diverso”

Olly ci ha parlato del disco “Gira, il mondo gira” e dei live in programma ad aprile 2023. Guarda la video intervista qui sopra per ascoltare tutte le sue dichiarazioni.