Ogni minuto è il titolo del nuovo singolo di Tommy Dali, disponibile dal 26 gennaio 2023. Il giovane artista -ex volto di Amici 22 – racconta il vuoto di un sentimento che è diventato silenzio e che però ancora lotta per sopravvivere. Ecco le parole del cantante:

“Il brano parla di distacco, di mancanza, del dolore e della rabbia che rompono il silenzio. C’è il ricordo di una voce che non sento più, ma che dentro di me ancora urla, ancora scrive e ancora canta”

“Ogni minuto” è accompagnato da un video – che potete vedere cliccando qui – diretto da Bruno Nogarotto, che, attraverso “colori senza luna”, esalta il testo della traccia: “ogni minuto penso a te, di notte, stanotte, c’è il diluvio e non so se piangi oppure piove”.

A seguire potete ascoltare il pezzo in streaming:

Tommy Dali, chi è il cantante (Biografia)

Tommy Dali, al secolo Tommaso Daliana, fiorentino classe ’99, si avvicina precocemente alla musica dopo l’incontro folgorante con i brani di Michael Jackson e le esortazioni di una cantante lirica in pensione. Il dolore per la perdita di un affetto si trasforma nel motore creativo dell’ispirazione. Motivi street e riflessioni intime convivono senza contrasti e, attingendo spontanei dall’humus del proprio vissuto, fanno della sua musica un prodotto creativo contraddistinto da un’inedita spontaneità. Le sue capacità da liricista unite ad un timbro vocale unico rendono Tommy Dali un artista senza precedenti nel panorama italiano della musica contemporanea, che strizza l’occhio tanto al pubblico di nicchia del rap e dell’R&B quanto a quello più mainstream della pop music. Tommy Dali si era già fatto notare come uno dei nuovi nomi più interessanti dell’R&B italiano, grazie all’EP “Personale” e alla collaborazione con Rkomi, che ha affiancato in diverse date dei suoi precedenti tour, oltre ad aver partecipato alla traccia “Solo con me”, inclusa nel pluripremiato album “Taxi Driver”, già disco di platino. Nel 2022 entra a far parte della scuola di Amici, dove sa subito il suo talento viene messo in risalto dai professori e da tutti i giudici esterni.