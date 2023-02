Oggi sono io, Alex Britti: leggi il testo e ascolta la canzone

‘Oggi sono io’ è uno dei singoli di maggior successo di Alex Britti. Ha partecipato all’edizione 1999 del ‘Festival di Sanremo’, nella sezione Giovani, guadagnando il primo posto. Il brano è contenuto nella ristampa dell’album ‘It.Pop’. Il pezzo, qualche anno dopo, è stato reinterpretato, nel 2001, da Mina, ed inserito nella raccolta del 2006 ‘Platinum Collection 2’. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere il testo.

OGGI SONO IO, SIGNIFICATO CANZONE

Il brano è una bellissima dedica d’amore. Oltre a prendersi cura della persona amata, si palesa il desiderio, del tutto spontaneo, di volersi bene. E di raccontarsi a 360 gradi senza sovrastrutture con le parole che toccano le corde del cuore. Un inno alla felicità sentimentale che non conosce confini e limiti invalicabili.

OGGI SONO IO, ALEX BRITTI: ASCOLTA LA CANZONE

OGGI SONO IO, ALEX BRITTI, TESTO CANZONE

E non so perché quello che ti voglio dire

poi lo scrivo dentro a una canzone.

Non so neanche se l’ascolterai

o resterà soltanto un’altra fragile illusione.

Se le parole fossero una musica,

potrei suonare ore e ore e ancora ore

e dirti tutto di me.

Ma quando poi ti vedo, c’è qualcosa che mi blocca,

non riesco a dire neanche «Come stai?»,

come stai bene con quei pantaloni neri,

come stai bene oggi,

come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte

e rovinare tutto.

Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi,

senza quella sensazione che non mi fa dire

che mi piaci per davvero,

anche se non te l’ho detto,

perché è squallido provarci

solo per portarti a letto

e non me ne frega niente

se dovrò aspettare ancora

per parlarti finalmente,

dirti solo una parola,

dolce più che posso,

come il mare, come il sesso,

finalmente mi presento.

E così, anche questa notte è già finita

e non so ancora dentro come sei.

Non so neanche se ti rivedrò

o resterà soltanto un’altra inutile occasione.

E domani poi ti rivedo ancora.

E mi piaci per davvero,

anche se non te l’ho detto,

perché è squallido provarci

solo per portarti a letto

e non me ne frega niente

se non è successo ancora –

aspetterò quand’è il momento,

non sarà una volta sola!

Spero più che posso

che non sia soltanto sesso,

questa volta lo pretendo.

Preferisco stare qui da solo

che con una finta compagnia,

e se davvero prenderò il volo,

aspetterò l’amore e amore sia.

E non so se sarai tu davvero,

o forse sei solo un’illusione,

però stasera mi rilasso,

penso a te e scrivo una canzone.

Dolce più che posso,

come il mare, come il sesso,

questa volta lo pretendo

perché oggi sono io,

oggi sono io, oggi sono io!

OGGI SONO IO, ALEX BRITTI, VIDEO UFFICIALE

Il video ufficiale, che potete guardare QUI, ad oggi, su Youtube, conta oltre 1.2 milioni di visualizzazioni.