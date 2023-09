Gli Oasis ripubblicheranno la loro compilation del 1998 “The Masterplan” il 3 novembre 2023. Si tratta di una ristampa rimasterizzata in formato edizione da collezione per celebrare il 25° anniversario dall’uscita del disco.

L’edizione celebrativa di “The Masterplan” vedrà la luce esattamente 25 anni e un giorno dopo che l’album arrivò originariamente sugli scaffali nel 1998 (era il 2 novembre).

“The Masterplan” contiene 14 B sides tratte da sette singoli degli Oasis pubblicati tra il 1994 e il 1997 e, nonostante si tratti di una compilation, è ampiamente considerato come uno dei migliori dischi della band di Manchester. L’attenzione e la cura per i brani che accompagnavano l’uscita dei singoli principali del gruppo hanno meritato una raccolta proprio per la qualità e il consenso ottenuto. Tra questi ricordiamo ‘The Masterplan’, ‘Acquiesce’, ‘Talk Tonight’, ‘Fade Away’ e ‘Half the World Away’.

Dotata di audio rimasterizzato tratto dalle ristampe di “Chasing The Sun”, la riedizione del 25° anniversario di “The Masterplan” è disponibile per l’acquisto in vari formati tra cui CD, cassetta color crema e formati doppio vinile in edizione limitata (argento, verde e marmo nero e nero).

La compilation del 1998 “The Masterplan” ha riunito il meglio delle B sides in un unico luogo, ed è arrivata subito al numero 2 delle classifiche del Regno Unito. Mettendo insieme rarità dai primi tre album degli Oasis – “Definitely Maybe” (1994), “(What’s The Story) Morning Glory?” (1995) e “Be Here Now” (1997) – è una sorta di raccolta cult del gruppo musicale.

Ecco, a seguire, la tracklist.

Oasis, The Masterplan, Tracklist

1 Acquiesce (Remastered)

2 Underneath The Sky (Remastered)

3 Talk Tonight (Remastered)

4 Going Nowhere (Remastered)

5 Fade Away (Remastered)

6 The Swamp Song (Remastered)

7 I Am The Walrus – Live Glasgow Cathouse June ’94 (Remastered)

8 Listen Up (Remastered)

9 Rockin’ Chair (Remastered)

10 Half The World Away (Remastered)

11 (It’s Good) To Be Free (Remastered)

12 Stay Young (Remastered)

13 Headshrinker (Remastered)

14 The Masterplan (Remastered)

Clicca qui per l’acquisto del disco