Elisa è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “O forse sei tu“.

Elisa, O forse sei tu, Autori canzone

La musica del brano è firmata interamente da Elisa, mentre il testo è scritto dall’artista insieme a Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat. Il potente tappeto sonoro della canzone si arricchisce di una partitura d’archi orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che sarà il suo Direttore d’Orchestra durante le serate a Sanremo.

Elisa, O forse sei tu, Significato canzone

Elisa canta l’amore e l’empatia verso la persona che ha accanto, in grado quasi di provocare miracoli e cambiamenti (“O forse sei tu, Ti capirei se non dicessi neanche una parola, Mi basterebbe un solo sguardo, Per immaginare il mare blu, E niente di più”). Se domani l’altro se ne andrà, lei gli chiede di portarla con sé, di non lasciarla da sola. Perché la magia del legame necessita di aversi uno accanto all’altra. L’amore e la vicinanza provoca cambiamenti positivi e sicurezze che prima si pensava di non possedere (“Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, Sarà che la vertigine non mi fa più paura, E guardo giù, O forse sei tu, O forse sei tu”).

Elisa a Sanremo 2022 prima del nuovo (doppio) disco

Elisa torna sul palco del Teatro Ariston con “O forse sei tu”, brano che farà parte del suo nuovo doppio album di inediti “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita il 18 febbraio 2022.

Il brano è uno dei tasselli del nuovo progetto discografico della cantautrice, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita per Island Records. Un lavoro importante (a distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato Doppio Platino) che racchiude le sue diverse anime: un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni).

Apripista del nuovo album è stato “Seta”, il primo singolo uscito lo scorso 24 novembre.

Elisa, O forse sei tu, Testo canzone

(in aggiornamento)