Nuvole di zanzare è il singolo che anticipa e lancia il nuovo disco di Gaia, Alma, in uscita il 29 ottobre 2021.

Il brano sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 1 ottobre ed è gia disponibile in pre-save, pre-order e pre-add cliccando qui.

Nuvole di zanzare, anticipazioni e news sul nuovo singolo di Gaia

La nuova wave del cantautorato italiano abbraccia la bossa nova in una melodia che resta impressa nella mente e trasporta in una dimensione di leggerezza contrapposta a una dolce malinconia. La calda e armoniosa voce di Gaia contribuisce a disegnare uno scenario in cui chi ascolta viene immerso in un’atmosfera chill ornata di lievi percussioni e arpeggi di chitarra. “Nuvole di zanzare” ha le atmosfere e il sapore di un’estate che sta finendo e che lascia spazio a un nuovo inizio. Nell’aria di settembre, in cui si vivono le ultime giornate calde e l’atmosfera frenetica della città combatte la scia di spensieratezza e indolenza che la stagione estiva lascia dietro di sé, si sente la necessità di riempire gli spazi vuoti, di dare un senso alla noia creando un ecosistema di persone con cui condividere questi attimi di vita:

Quando si crea un ecosistema di persone legate tra di loro anche il “nulla” assume un sapore nuovo e speciale ed enfatizza le emozioni. I respiri, i battiti, la convivenza fluiscono in maniera naturale e si uniscono diventando un unicum. Questo avviene in tutte le relazioni, con noi stess*, con le persone a noi vicine, con coloro che amiamo, quando ci connettiamo e quando abbiamo il coraggio di farlo. Le zanzare fanno da sfondo al tempo e alle storie che passano, una fastidiosa compagnia per tutti questi momenti che riporta continuamente alla mente i ricordi di una provincia che si ripete, ma che non si ferma mai.

Nuvole di zanzare, autori e produttori

Gaia torna con un brano in italiano, scritto da lei insieme a Federico Bertollini, Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi e Alessandro La Cava, e prodotto da Simon Says e Erin, in cui coesistono le molteplici anime e le matrici culturali dell’artista e il richiamo alle origini e all’America Latina è celebrato dal ritmo etnico e dalle note sudamericane.