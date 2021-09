Alma è il nuovo album di Gaia ed esce il 29 ottobre 2021. Ecco tutte le informazioni e le notizie legate al prossimo disco di inediti della cantante, vincitrice di Amici 19.

Gaia annuncia il nuovo album, Alma (video del tatuaggio)

“Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale. “ALMA, il mio nuovo album fuori il 29 Ottobre”

Con queste parole Gaia, via Instagram, ha annunciato l’uscita ufficiale e il titolo del suo prossimo progetto discografico.

Ad accompagna la notizia, il breve video di un tatuaggio proprio con la parola, sulla schiena della giovane artista.

Alma uscirà in versione fisica e digitale su tutte le piattaforme di streaming e digital download. E’ il secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi.

L’album arriva a più di un anno di distanza dal suo Lp d’esordio certificato disco d’Oro Nuova Genesi al cui interno sono contenuti i singoli, anch’essi già certificati disco d’Oro, “Cuore Amaro”, presentato al 71esimo Festival di Sanremo, e “BOCA” feat. Sean Paul & Childsplay, prima collaborazione internazionale dell’artista, uscito nei mesi scorsi, in occasione dell’imminente estate 2021.

Gaia, Finalmente in TOUR e ospite al MI Manchi

L’album arriva quest’autunno, subito dopo la prima tournée live di GAIA “Finalmente in TOUR” che le ha permesso di abbracciare per la prima volta il suo pubblico incantando con la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane.

Inoltre il 17 settembre 2021 si esibirà in un set esclusivo al MI MANCHI, ANCORA al Circolo Magnolia di Segrate (MI), una delle rassegne più attese e di rilievo per la nuova scena musicale italiana:

“GAIA + Guest – Exclusive album preview” sarà l’occasione per presentare in anteprima alcuni dei brani contenuti in “ALMA” insieme a diversi ospiti speciali che saranno presto annunciati.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulla tracklist, cover del disco e tutte le informazioni legate al nuovo progetto discografico di Gaia.