Ha fatto il suo esordio direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti e ascoltati in Italia, Nuovo range, il brano che vede Rkomi collaborare con Sfera Ebbasta e Junior K.

Nel brano si parla delle origini e dell’evoluzione di Rkomi, del suo successo, dall’essere ragazzino alle palazzine in via Padova a Milano. E lei, la destinataria del pezzo, adesso sta con un altro ma resta nella mente del rapper. Si chiede cosa starà facendo, sa che si stancherà, si chiede cosa siano loro due ma è una domanda che non vuole farsi (“Ho pensato tutta notte a noi, ma non lo so, Chi sei per me, per oggi chi se ne frega, La barba ti piace, ma se ti bacio, fa male, Vengo dalle popolari, ma sono un romanticone”)

Qui il visual video, a seguire il testo di “Nuovo range”, tratta dall’album “Taxi driver”.

Nuovo range, Rkomi feat. Sfera Ebbasta e Junior K, Testo

[Intro: Rkomi]

Oh-oh

[Strofa 1: Rkomi]

Ho pensato a cosa sei, per me sai cosa sei?

Qualcosa che non sai nemmeno te

Ho pensato tutta notte a noi, ma non lo so

Chi sei per me, per oggi chi se ne frega

La barba ti piace, ma se ti bacio, fa male

Vengo dalle popolari, ma sono un romanticone

Rapper a cui sto sul cazzo perché piace cosa faccio

Da ragazzino alla mamma, le palazzine in Via Padova

Nuovo Range e l’ho preso per lei

Un po’ per lei, un po’ per lei, un po’ perché mi piaceva

Lei si lamenta: “Mirko, dovе sei?”

Io non pensavo nemmеno che stessimo uscendo

[Pre-Ritornello: Rkomi]

O-ogni volta che scopo una donna che amo

Facciamo l’amore ore e ore

O-ogni volta che amo una donna che scopo

Parliam di qualcosa ore e ore

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

Fatti un giro con me sopra il mio nuovo Range

Il tempo scorre veloce quando sono con te

No, non riesco a fermarmi finché non è troppo tardi

Vado a letto alle sei

E non so dove sei, non so più dove sono

Mentre scattano i flash, io e te usciamo dal back

[Strofa 2: Sfera Ebbasta]

Stavo sognando un Range, giocavo ai Power Rangers

Scendo il culo dal jet (Skrrt-skrrt), lo appoggio sul Mercedes

Io quelli come te li riconosco dai gesti

Hai i soldi di tuo padre, ma fai il video con i ferri

Posso comprarti Gucci, oppure Louis, oppure Fendi (Uh)

So che sei con lui, ma che tra un mese ti penti (No-no)

Ti porto a Miami sulla barca o sopra il jet ski (Skrrt-skrrt)

Per questi gioielli non bastano i tuoi stipendi (Brr)

E non (No) succederà più (No) che torni alle tre (Uh)

Se ti passo a prendere col Range

Quelle come te han solo bisogno d’amore

[Pre-Ritornello: Rkomi, Rkomi & Sfera Ebbasta]

O-ogni volta che scopo una donna che amo

Facciamo l’amore ore e ore

O-ogni volta che amo una donna che scopo

Parliam di qualcosa ore e ore

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

Fatti un giro con me sopra il mio nuovo Range

Il tempo scorre veloce quando sono con te

No, non riesco a fermarmi finché non è troppo tardi

Vado a letto alle sei

E non so dove sei, non so più dove sono

Mentre scattano i flash, io e te usciamo dal back

[Outro: Rkomi]

O-ogni volta che scopo una donna che amo

Facciamo l’amore ore e ore

O-ogni volta che amo una donna che scopo

Parliam di qualcosa ore e ore

O-ogni volta che scopo una donna che amo

Facciamo l’amore ore e ore

O-ogni volta che amo una donna che scopo

Parliam di qualcosa ore e ore