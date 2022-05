Nudi, Arianna Mereu feat Deiv: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Nudi’, il nuovo singolo di Arianna Mereu feat. Deiv. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 27 maggio 2022 ed è il primo estratto dall’Ep, ‘Sintesi’.

New soul, rhythm and blues e soul, ma con un tocco squisitamente pop, danno vita ad un brano molto suggestivo.

Ecco il testo di ‘Nudi’:

A volte è difficile…

Vorrei solamente

dirti che sbaglio

Tu cos’hai da perdere?

Indigestione di ricordi a colazione

Le notti naso contro naso ad aspettare

Addormentarsi senza chiedere

Io e te, ghiaccio sotto le lenzuola

Se c’è un modo per capirsi ancora,

allora, ci proverei

Antartide… il nostro nome scioglierà i ghiacciai

Tu dall’Artide.. ci rivediamo all’Equatore caso mai

C’è già la nostra casa ferma che ci aspetta,

finiamo di cenare

e poi nuotiamo nudi

dentro il mar di giava….

nudi dentro il mar di Java

Guardami cambiare forma, come le nuvole

Lasciami andare via, senza chiedere

Non dirmi che ami,

tanto non fa più effetto

Ho il cuore ghiacciato

anche sе sto all’inferno

Faccio fatica a star con te,

come il solе d’inverno

Abbiamo i giorni contati ormai

Lentamente ci stiamo sciogliendo

Se vuoi, facciamo pure a metà strada

Che poi a cosa serve una risposta?!

Allora ci proverei

Antartide.. il nostro nome scioglierà i ghiacciai

Tu dall’Artide…

ci rivediamo all’Equatore caso mai

C’è già la nostra casa ferma che ci aspetta,

finiamo di cenare e poi nuotiamo nudi

dentro il mar di Java…

nudi dentro il mar di Java.

Antartide.. il nostro nome scioglierà i ghiacciai

Tu dall’Artide…

ci rivediamo all’Equatore caso mai

C’è già la nostra casa ferma che ci aspetta,

finiamo di cenare e poi nuotiamo nudi

dentro il mar di Java…

nudi dentro il mar di Java.

Nudi.