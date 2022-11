Alessandra Amoroso torna da venerdì 11 novembre 2022 con il nuovo singolo “Notti blu“. In attesa della partenza del suo tour -al via il prossimo 29 novembre- la cantante è pronta a far ballare con il brano inedito, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef. Un comeback che vuole puntare a conquistare con energia e ritmo, nei prossimi mesi del 2022.

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente, Alessandra è pronta a tornare live nei principali palasport italiani dal 29 novembre con il “Tutto accade tour”, uno show totale che porterà in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

L’ultimo disco di inediti rilasciato da Alessandra Amoroso è “Tutto accade“, il suo settimo lavoro pubblicato il 22 ottobre 2021. Numerose le collaborazioni presenti nell’album con nomi del calibro di Dardust, Davide Simonetta, Davide Petrella, Roberto Casalino, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt e Takagi & Ketra.

Tra le tracce presente ricordiamo Piuma, Sorriso grande, Tutte le volte, Canzone inutile e poi -nella riedizione- il brano estivo Camera 209.

Alessandra Amoroso, Tutto Accade Tour 2022, calendario, date e città

Qui sotto potete leggere il calendario completo dei concerti di Alessandra Amoroso per il ‘Tutto accade tour‘, in partenza il 29 novembre 2022. Si parte dalla data zero a Jesolo (Venezia) per poi chiudere con l’ultima tappa il 21 dicembre al Forum di Assago a Milano. Qui potete acquistare i biglietti.

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO (Venezia) – DATA ZERO

29 novembre – Pala Florio – BARI – SOLD OUT

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI – SOLD OUT

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)