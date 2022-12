Nothing Is Lost (You Give Me Strength) è la nuova canzone di The Weeknd, colonna sonora del film “Avatar 2, La via dell’acqua“. Per il brano, Abel Tesfaye si riunisce con gli Swedish House Mafia, con i quali ha collaborato alle canzoni del suo album del 2022, Dawn FM, così come nel pezzo “A Moth To A Flame“.

Il brano parla della forza assoluta che il protagonista riesce ad avere grazie al pensiero dell’amata, alla sua presenza. Nulla è più doloroso, le cicatrici sono un segno e simbolo della resistenza, come tatuaggi sul corpo. E anche se dovesse morire, lei resterà comunque fondamentale per lui.

I thought I could protect you from paying for my sins

And I been walking this earth long enough that death’s a gift (Oh, girl)

Been living this life so patient

Until I see you again, it’s what we’re facin’

I know that if I die my only choice is still defending

No matter what they say

My love for you is greater than their powers and their armies

From above

You give me strength

I’m with you either way

If I die, if I stay, give me strength

I’m with you either way

Nothing’s lost, no more pain

Just give me strength

The scars and the wounds

I wear them proud like tattoos

Rеminds me that I lost you

Reminds me that I’ll

Bе living this life so patient

Until I see you again, it’s what we’re facin’

I know that if I die my only choice is still defending

No matter what they say

My love for you is greater than their powers and their armies

From above

You give me strength

I’m with you either way

If I die, if I stay, give me strength

I’m with you either way

Nothing’s lost, no more pain

Just give me strength

Pensavo di poterti proteggere dal pagare per i miei peccati

E ho camminato su questa terra abbastanza a lungo che la morte è un dono (Oh, ragazza)

Ho vissuto questa vita in modo così paziente

Finché non ti rivedrò, è quello che stiamo affrontando

So che se muoio la mia unica scelta è ancora difendermi

Non importa ciò che dicono

Il mio amore per te è più grande dei loro poteri e dei loro eserciti

Da sopra

Tu mi dai forza

Sono con te in ogni caso

Se muoio, se rimango, dammi forza

Sono con te in ogni caso

Niente è perduto, niente più dolore

Dammi solo forza

Le cicatrici e le ferite

Le indosso orgoglioso come tatuaggi

Mi ricorda che ti ho perso

Ricordami che lo farò

Vivete questa vita in modo così paziente

Finché non ti rivedrò, è quello che stiamo affrontando

So che se muoio la mia unica scelta è ancora difendermi

Non importa ciò che dicono

Il mio amore per te è più grande dei loro poteri e dei loro eserciti

Da sopra

Tu mi dai forza

Sono con te in ogni caso

Se muoio, se rimango, dammi forza

Sono con te in ogni caso

Niente è perduto, niente più dolore

Dammi solo forza