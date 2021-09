Non sono una signora è una canzone di Loredana Bertè, tra le più famose e note della sua discografia.

Loredana Bertè, Non sono una signora, anno e autore

Non sono una signora è un brano pubblicato nel 1982 da Loredana Bertè. Ebbe un successo clamoroso con oltre mezzo milione di copie vendute. Autore del pezzo fu Ivano Fossati. Nonostante il boom, non raggiunse la vetta della classifica italiana (al massimo toccò la seconda posizione) ma rimane comunque nella chart per ben 22 settimane. Vinse anche il Festivalbar. E il successo superò i confini italiani, diventando famosa anche in Spagna, Brasile e Germania.

Loredana Bertè, Non sono una signora, significato canzone

E’ un inno alla forza, al carattere e al coraggio, un vanto nel distinguersi dalla massa. Non sono una signora. Lei non ha onori, valori e non è “una signora” bensì una donna che affronta le battaglie della vita (“Una con tutte stelle nella vita, Non sono una signora Ma una per cui la guerra non è mai Finita, Oh no, oh no”)

Non sono una signora, testo

La fretta del cuore

È già una novità

Che dietro un giornale sta

Cambiando opinioni

E il male del giorno

È pochi chilometri a sud

Del mio ritorno

Del mio buongiorno

Ma è un volo a planare

Dentro il peggiore motel

Di questa carretera

Di questa vita-balera

È un volo a planare

Per essere inchiodati qui

Crocefissi al muro

Ma come ricordarlo ora

Non sono una signora

Una con tutte stelle nella vita

Non sono una signora

Ma una per cui la guerra non è mai

Finita

Oh no, oh no

Io che sono una foglia d’argento

Nata da un albero abbattuto qua

E che vorrebbe inseguire il vento

Ma che non ce la fa

Oh ma che brutta fatica

Cadere qualche metro in là

Dalla mia sventura

Dalla mia paura

È un volo a planare

Per esser ricordati qui

Per non saper volare

Ma come ricordarlo ora

Non sono una signora

Una con tutte stelle nella vita

Non sono una signora

Ma una per cui la guerra

Non è mai finita

Non sono una signora

Una con pochi segni nella vita

Oh no, oh no, no, no

Non sono una signora

Una con tutte stelle nella vita

Non sono una signora

Ma una per cui la guerra

Non è mai finita

Non sono una signora

Una con pochi segni nella vita

Oh no