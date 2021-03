Questa sera, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda lo speciale “Non sono una signora” con protagonista Loredana Bertè, recentemente ospite del Festival di Sanremo 2021. Una partecipazione che ha infiammato il palco del Teatro Ariston grazie ad un medley dei suoi successi maggiori e l’anteprima del nuovo brano, “Figlia di…” già diventato cult.

A condurre lo speciale tv sarà Alberto Matano e si prospetta ricco di esibizioni con omaggi e ospiti importanti

Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, rimanendo sempre moderne e incidendo sul lessico corrente e sull’immaginario collettivo. Al centro della serata tante hits intramontabili, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Accanto a lei un parterre di grandi ospiti e amici come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.

L’esordio musicale della regina del rock italiano avviene nel 1974 con l’album “Streaking” mentre l’ultimo disco pubblicato dalla cantante è “Liberté“, uscito nel 2018.

Tra gli ultimi singoli, sono presenti anche importanti collaborazione che hanno visto la Bertè salire ai primi posti radiofonici, come “Non ti dico no” con i Boomdabash (2018) mentre l’anno dopo ha inciso con Fabio Rovazzi e J-Ax il pezzo “Senza pensieri”.

Prima della sua recente ospitata al Festival di Sanremo 2021, Loredana Berté si era presentata in gara nel 2019 con “Cosa ti aspetti da me“, canzone scritta da Gaetano Curreri degli Stadio. Non è riuscita ad entrare tra i 3 finalisti dell’edizione del Festival, classificandosi al quarto gradino della classifica finale.

Qui sotto potete ascoltare alcuni dei più grandi successi della cantante. nata il 20 settembre 1950 (qui l’account Instagram ufficiale).