Non siamo soli, Alex: testo, video, significato inedito del cantante di Amici 2022

Durante la finale di ‘Amici 21′, in onda, stasera, domenica 15 maggio 2022, Alex ha presentato il nuovo inedito che porta per titolo ‘Non siamo soli’. Il brano è contenuto nel primo Ep del cantante in uscita il prossimo 10 giugno.

Alex, Non siamo soli, testo

Ecco il testo della nuova canzone del cantante del talent show di Maria De Filippi disponibile da mezzanotte su Spotify:

Dimmi che

siamo già lontani

da ciò che ci ha difesi

ma non da quello che ci ha unito

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla grandezza

di questa vita stessa

dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla bellezza

a volte di somiglia

dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede.

Alex, Non siamo soli, video

Su Wittytv.it, è possibile guardare il video dell’esibizione durante la finalissima del programma di Canale 5.

Non siamo soli, significato

Un brano intimista, romantico che ti entra dentro come un ‘pugno nello stomaco’.