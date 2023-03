Non litighiamo più è il titolo del nuovo singolo di Rocco Hunt, disponibile da venerdì 31 marzo 2023. Il brano è firmato dallo stesso Rocco con Paolo Antonacci e Davide Simonetta che lo ha anche prodotto.

Rocco Hunt, Non litighiamo più, Significato canzone

Con un susseguirsi di immagine evocativa di spaccati di vita vissuta, accompagnata da un affresco sonoro e travolgente, il brano racconta un forte amore, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta Torna in piedi più forte di prima. “Non si fa pace con i missili”, recita più volte il testo, una frase che in questo periodo Storico può facilmente assumere un significato più universale. Con “Non litighiamo più” Rocco Hunt si muove artisticamente tra il presente e le sue origini di poeta urbano che lo hanno fatto conoscere ed apprezzare.

Rocco Hunt, “L’ammore overo – una notte fantastica”: due serate evento a Napoli

Oltre al nuovo singolo (e ad un possibile tormentone in arrivo per l’estate?), gli impegni continuano per il cantautore. Infatti il 5 e 6 luglio 2023 si terrà lo speciale concerto evento ideato da Alessandro Siani che infiammerà l’Arena Flegrea di Napoli in due date. La prima è già sold out. Saranno due appuntamenti ricchi di musica, condivisione, energia positiva e tante sorprese. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la terra da cui provengono e che Rocco Hunt, ormai tra gli artisti più affermati della scena rap e pop, ha sempre ben presente nelle sue produzioni, dall’utilizzo della lingua napoletana alle inconfondibili vibe.

Non litighiamo più arriva a distanza di mesi dall’ultimo pezzo rilasciato dall’artista, A’ vita senz’ e te (Me fà paura), uscito nel novembre 2022. In Italia non è andato oltre la posizione 67.

Molto bene, invece, il pezzo “Caramello“, uno dei tormentoni dell’estate scorsa, inciso insieme ad Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Ha conquistato il terzo posto nella classifica Fimi in Italia.