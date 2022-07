Non dormo da una settimana, Blind, Random, Cioffi: testo, video, significato della canzone

E’ disponibile, da ieri, venerdì 1 luglio 2022, in tutti gli store digitali, il singolo di Blind, Cioffi, Random, che porta per titolo, ‘Non dormo da una settimana’ (Hokuto Empire/ Sony Music Italy).

‘Non dormo una settimana’ è un brano dalle sonorità e dalle intenzioni allegre e spensierate. Descrive quel misto di sensazioni che si provano alla fine di una relazione opprimente: da quel senso di gioia e rivalsa per aver concluso una relazione, a non credere più alle bugie del proprio partner e a non cadere più nello sguardo della persona che si ama. Il tutto contrastato da quella gelosia che si prova nei confronti di un ex, che ti porta a non dormire o perché sei perso a far festa, o perché i ricordi di quella persona ti levano il sonno.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Non dormo una settimana’:

Fuori è giorno

io che aspetto ancora una chiamata

da te, non sopporto

ogni volta che si litiga

tu vai via da me

non ho sonno

mentre aspetto una notifica

si fanno le tre

non ho torto

quando io ti dico che non fai per me

non ci rimango più male

tanto so già che non vuoi tornare

credo non può funzionare

quindi penso: ‘Meno male’

Nei tuoi occhi non ci casco più

cosa vuoi davvero

credo tutto, ma non me

e non dormo da una settimana

tu mi svegli illuminando casa

senti te lo giuro

prendo a pugni un muro

quando scegli tutto ma non me

Mi hai anche rotto il cuore

che si è perso in mille parti

come quando corri in mare

e non stai dove stai andando

basta una chiamata e sarò lì a rasserenarti

anche se non vuoi, anche se non posso

darti quello che non ho in mano, ma vorrei tanto

trovare una scusa e restare anche stanotte

voglio respirare la vita da un’altra parte

ora non ci casco più

non ci rimango più male

tanto so già che non vuoi tornare

credo non può funzionare

quindi penso: ‘Meno male’

Nei tuoi occhi non ci casco più

cosa vuoi davvero

credo tutto, ma non me

e non dormo da una settimana

tu mi svegli illuminando casa

senti te lo giuro

prendo a pugni un muro

quando scegli tutto ma non me

ma cosa è questo rumore

dai non senti la tv

tu che giri per la stanza

la mia vita sembra un loop

e se ti taggo dimmi cosa rimane

della trama non capisco il finale

tanto adesso lo sai

tu ti tiri su i jeans

ed io mi allaccio le Nike

che finale

Nei tuoi occhi non ci casco più

cosa vuoi davvero

credo tutto, ma non me

e non dormo da una settimana

tu mi svegli illuminando casa

senti te lo giuro

prendo a pugni un muro

quando scegli tutto ma non me.