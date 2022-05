Non chiamarmi mai, Cerrone feat. Colapesce e Dimartino: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Non chiamarmi mai’, il nuovo singolo di Cerrone feat. Colapesce e Dimartino, uscito oggi, venerdì 27 maggio 2022, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Una rivisitazione italo-disco del brano originale di Cerrone “Call Me Tonight” del 1979 davvero originale, contemporanea, e al passo coi tempi.

Ecco il testo di ‘Non chiamarmi mai’:

La luna era nera come te

Quando dal buio ti ho vista arrivare

Brividi lungo la schiena

Due occhi incandescenti sui miei

Lasciamo andare tutte le paure

Vedo le stelle e tu non chiamarmi mai

Dannati ricordi che tornano

E questo amore che è un albergo ad ore

aspetto qui col mio disagio

Con tutto quello che non so dire

febbre è alta è tardi ormai

E tu non chiamarmi mai

Tremo ancora ma non è paura

Ho voglia di te strana creatura

I nostri li segreti li tiene la luna ormai

Vieni da me se ti va bene

Aspetteremo la luce insieme

Sono agitato si lo so ma tu

Non chiamarmi mai

La luna era nera come te

Quando dal buio ti ho vista arrivare

Brividi lungo la schiena

Due occhi incandescenti sui miei

Lasciamo andare tutte le paure

Vedo le stelle e tu non chiamarmi mai

Tremo ancora ma non è paura

Ho voglia di te strana creatura

I nostri li segreti li tiene la luna ormai

Vieni da me se ti va bene

Aspetteremo la luce insieme

Sono agitato si lo so ma tu

Non chiamarmi.