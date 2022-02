Mille stelle è la canzone che accompagna “Noi“, la fiction di Rai 1 remake della serie statunitense “This is Us”, ormai già diventata un cult a livello internazionale. Il brano vede la collaborazione di Nada e Andrea Farri.

La serie “Noi” è basata, come anticipato, dal drama americano campione di ascolti e, nella versione italiana, vede tra i protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, interpreti di Pietro e Rebecca. In Usa, la sesta stagione è attualmente in onda e conclude le vicende raccontate con protagonisti-trainanti della storia, Milo Ventimiglia e Mandy Moore. In Italia, tra gli attori troviamo anche Dario Aita, Gianmaria Brambillasca e Francesco Mandolini che interpretano Claudio adulto, giovane e bambino; Claudia Marsicano, Giulia Barbuto ed Anna De Luca nei panni di Cate adulta, giovane e bambina e Livio Kone, Malich Cissè e Girum Felicani che saranno Daniele adulto, giovane e bambino.

Noi, Mille Stelle, ascolta la canzone di Nada

Qui sotto potete ascoltare “Mille stelle”, la canzone colonna sonora che, in queste settimane, accompagna anche lo spot tv per promuovere la partenza della nuova fiction Rai.

Noi, Mille Stelle, testo canzone di Nada

Io sono qui da miliardi di anni

Sono qui

E sono solo due giorni che ci penso

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Dove sei, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Cosa sei

[Post-Ritornello]

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Io che sono terra, ti amo come una donna

Ti amo come un uomo

Tutto il male che taglio, tutto il bene che voglio

Mille stelle vengono giù

Mille stеlle vengono giù

Dove sеi, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Attraverso la mia vita

Attraverso la mia vita

Il mondo è solo un’idea (Solo un idea)

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na, na-na

Na, na-na, na-na