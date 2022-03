Noi due nel mondo e nell’anima è una canzone dei Pooh pubblicato nel 1972. Il brano è considerato uno dei più grandi successi della band italiana e fa parte del disco “Alessandra”, quinto album della loro carriera. E’ l’ultimo progetto al quale, all’epoca, collaborò Riccardo Fogli e il primo che vede la presenza di Stefano D’Orazio.

Pooh, Noi due nel mondo e nell’anima, Significato canzone

Nel brano si racconta la sofferenza di un uomo nei confronti dell’amata e appare non comprendere il fatto che lei non lo voglia più nella sia vita. Per la donna si trattava solo di un gioco? Lui resta impotente e incapace di reagire di fronte a questa situazione.

Noi due nel mondo e nell’anima, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone “Noi due nel mondo e nell’amica” in streaming. Come già sottolineato, il brano fa parte del quindi disco in studio dei Pooh, Alessandra, pubblicato nel 1972, quarant’anni fa. Qui potete vedere il video ufficiale.

Pooh, Noi due nel mondo e nell’anima, Testo canzone

E io dovrei comprendere

Se tu da un po’ non mi vuoi

Non avrei mai capito te

Ma da capire cosa c’è?

Dovrei tornare a casa e poi

Se il fiato ce la fa

Parlarti del mio mondo fuori

Dei miei pensieri

Poi scoprire che vuoi dormire

Che non mi senti più

E io dovrei, ma spiegami

Contro di me che cos’hai

Come se io non fossi io

Mi dici che te ne vai

Son quello che respira piano

Per non svegliare te

Che nel silenzio fu felice di aspettare

Che il tuo gioco diventasse amore

Che una donna diventassi tu

Noi due nel mondo e nell’anima

La verità siamo noi

Noi due nel mondo (ed io dovrei)

E nell’anima (comprendere)

La verità siamo noi

Noi due nel mondo (ed io dovrei)

Nell’anima (comprendere)

La verità siamo noi