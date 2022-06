No Way, Skinny: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘No way’, il nuovo singolo di Skinny, uno dei più promettenti rapper della scena musicale catanese. A poche ore dall’uscita del singolo, il video è balzato immediatamente in tendenza su Youtube.

Un altro affresco della ‘vita da strada’ senza filtri.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘No way’:

La bandana copre il viso,

ma non copre i miei pensieri

Fumo erba per calmarmi,

dopo c’ho i superpoteri, baby

Vieni da me,

smoking kush dentro una Mustang

Fumo bianco dalle labbra,

segna dal tramonto all’alba (No way)

No way, ubriachi in un parcheggio

La luce mi distrugge,

fa finire quell’effetto (Okay)

Steve fluss non mi faranno stare meglio

Vorrei prendere e partire,

poi scapparmene al più presto

Cellulare spento

perché non voglio sentirvi

I social mi distraggono,

offuscano i miei obbiettivi

Non scrivo i brani per vivere,

ma vivo pеr poi scriverli

Morire e poi rinascеre

in dei miei pensieri liberi

In volo per Tenerife,

scalo tra un’ora a Siviglia

Da solo per il mondo,

ero da solo nella via (Via)

Ho fatto la guerra

senza voler la guerrilla

Sai quasi tutto di Skinny,

di Noa non sai una minchia

No way, baby, qui con me (Con me)

Se vuoi saliamo in hotel (Hotel)

Okay, parlano di che? (Di che?)

Di noi (Di noi), vabbè (Vabbè)

No way, baby, qui con me (Con me)

Se vuoi saliamo in hotel (Hotel)

Okay, parlano di che? (Di che?)

Di noi (Di noi), vabbè (Vabbè), eh

Okay brodi, scioglimi i nodi,

faccio giusto i movimenti

Mi riconosci,

semino posti di blocco,

fuck agli agenti, menti

Le tue stronzate non mi fanno mica effetto

Quando dici che usi il ferro

e sei un cazzo di chierichetto (Ah-ah)

Faccio a pugni coi fantasmi del passato

Mi ricordano chi sono

gli scheletri nell’armadio, piano

Ho suonato queste note con il piano

E le mie nocche poi di notte

sul muro in cemento armato, è chiaro

No, non aspetto nessuno che mi salverà

Trappo su una Cadillac,

money nella giacca, fra’

Troppo fumo in corpo

finché la mia mente evapora

Ad ogni rima che faccio

un colpo che alla bocca sparerà

Scusa, com’è che gira da ‘ste parti?

Ragazzini fanno i pali,

pacchi di contanti in taxi

L’educazione siciliana ci fa grandi

Consapevoli del fatto

che nessuno può salvarci

No way, baby, qui con me (Con me)

Se vuoi saliamo in hotel (Hotel)

Okay, parlano di che? (Di che?)

Di noi (Di noi), vabbè (Vabbè)

No way, baby, qui con me (Con me)

Se vuoi saliamo in hotel (Hotel)

Okay, parlano di che? (Di che?)

Di noi (Di noi), vabbè (Vabbè), eh.