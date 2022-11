No Sleep till Brooklyn è una canzone del gruppo hip hop di New York The Beastie Boys, uscita nel 1986, e il sesto singolo dal loro album di debutto in studio, Licensed to Ill. Una delle loro canzoni più celebri, racconta un tour e tutto gli eventi che lo rendono noioso, ma sottolinea anche la loro determinazione a non riposare fino a quando non avranno raggiunto la loro base di Brooklyn “No Sleep till Brooklyn” era un pezzo molto richiesto e suonato durante i concerti della band e tradizionalmente veniva usato come canzone di chiusura. Qui sotto, a seguire, potete leggere testo, traduzione e vedere il video ufficiale del brano.

No Sleep till Brooklyn, Significato canzone e video ufficiale

La canzone racconta l’estenuante esperienza del tour della band, tra viaggi, poco sonno, molti viaggi e la determinazione a non cedere e non dormire -mai rallentare il passo- fino alla meta, Brooklyn. Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale del brano.

Beastie Boys, No Sleep till Brooklyn, Testo canzone

No sleep ‘til

Brooklyn

Foot on the pedal, never ever false metal

Engine running hotter than a boiling kettle

My job ain’t a job, it’s a damn good time

City to city, I’m running my rhymes

On location, touring around the nation

Beastie Boys always on vacation

Itchy trigger finger but a stable turntable

I do what I do best because I’m willing and able

Ain’t no faking, your money I’m taking

Going coast to coast to watch all the girlies shaking

While you’re at the job working nine to five

The Beastie Boys at the Garden, cold kickin’ it live

No sleep ‘til

Another plane, another train

Another bottle in the brain

Another girl, another fight

Another drive all night

Our manager’s crazy, he always smokes dust

He’s got his own room at the back of the bus

Tour around the world, you rock around the clock

Plane to hotel, girls on the jock

Trashing hotels like it’s going out of style

Getting paid along the way ‘cause it’s worth your while

Four on the floor, Ad Rock’s out the door

MCA’s in the back because he’s skeezin’ with a whore

We got a safe in the trunk with money in a stack

With dice in the front and Brooklyn’s in the back

White boys got more rhymes

No sleep ‘til

No sleep ‘til Brooklyn

No sleep ‘til Brooklyn

Ain’t seen the light since we started this band

MCA get on the mike, my man

Born and bred in Brooklyn, the U.S.A

They call me Adam Yauch but I’m MCA

Like a lemon to a lime, a lime to a lemon

I sip the def ale with all the fly women

Limos, arenas, and TV shows

Autograph pictures and classy hoes

Step off, Homes, get out of my way

Taxing little girlies from here to L.A

Waking up before I get to sleep

‘Cause I’ll be rockin’ this party eight days a week

No sleep ‘til

No sleep ‘til Brooklyn

No sleep ‘til Brooklyn

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

No sleep ‘til Brooklyn, yeah

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

No sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

Never sleep ‘til Brooklyn (Brooklyn)

Beastie Boys, No Sleep till Brooklyn, Traduzione canzone

Non si dorme fino a

Brooklyn

Piede sul pedale, mai e poi falso metallo

Il motore gira più caldo di un bollitore bollente

Il mio lavoro non è un lavoro, è un bel momento

Di città in città, sto facendo le mie rime

Sul posto, in tournée per la nazione

Beastie Boys sempre in vacanza

Dito del grilletto pruriginoso ma giradischi stabile

Faccio quello che so fare meglio perché sono disponibile e capace

Non sto fingendo, sto prendendo i tuoi soldi

Andando da costa a costa per guardare tutte le ragazze tremare

Mentre sei al lavoro, dalle nove alle cinque

I Beastie Boys al Garden, a calci al freddo dal vivo

Non si dorme fino a

Un altro aereo, un altro treno

Un’altra bottiglia nel cervello

Un’altra ragazza, un’altra lotta

Un altro giro per tutta la notte

Il nostro manager è pazzo, fuma sempre polvere

Ha la sua stanza sul retro dell’autobus

Fai il giro del mondo, fai rock tutto il giorno

Aereo in hotel, ragazze sull’atleta

Distruggere gli hotel come se stesse andando fuori moda

Essere pagato lungo la strada perché ne vale la pena

Quattro sul pavimento, Ad Rock è fuori dalla porta

MCA è dietro perché se la cava con una puttana

Abbiamo una cassaforte nel bagagliaio con i soldi in pila

Con i dadi davanti e quelli di Brooklyn dietro

I ragazzi bianchi hanno più rime

Non si dorme fino a

Non si dorme fino a Brooklyn

Non si dorme fino a Brooklyn

Non si vede la luce da quando abbiamo fondato questa band

MCA, ascolta il microfono, amico mio

Nato e cresciuto a Brooklyn, negli Stati Uniti

Mi chiamano Adam Yauch ma sono MCA

Come un limone a un lime, un lime a un limone

Sorseggio la def ale con tutte le donne al volo

Limousine, arene e programmi TV

Foto autografe e zappe di classe

Scendi, Homes, togliti di mezzo

Tassare le ragazzette da qui a Los Angeles

Mi sveglio prima di addormentarmi

Perché farò rock questa festa otto giorni a settimana

Non si dorme fino a

Non dormire fino a Brooklyn

Non dormire fino a Brooklyn

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non dormire fino a Brooklyn, sì

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non dormire fino a Brooklyn (Brooklyn)

Non si dorme mai fino a Brooklyn (Brooklyn)