No Joke, Lele Blade: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, lo scorso 22 aprile 2022, su Youtube e tutti gli store digitali, No Joke, il nuovo singolo di Lele Blade in collaborazione con il collega Madman. Il pezzo è prodotto da Poison Beatz. Fa parte dell’album ‘Ambizione’ (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

E Poison ‘ncopp’ o’ beat sfonne ‘e casse, fra’

Un, dos, tres

Faccio ‘e kill e magie co’ flow

Groupies vanno a ‘mpazzí fo’ show

So’ nato po show, fra’, cu’mmé no joke

M’arrecord quando ero broke

Tengo ‘o gas à gogo, soy loco

All black, no logo, hello moto

Manno a casa ‘sti muccuse cu na punchline

Futte cu’mmé one time, al massimo me faje nu blowjob

Tengo ‘e snipers ‘int’ o’ team, bro

Tiene ‘e muscole ‘e Synthol

‘A guagliona toja è single

Va truanno na spinta, bro

So’ na scigna, so’ King Kong

No bon ton, pare Compton ccà abbascio

Tu dice ‘e palle, fra’, ping pong

No fake zone, senza condom m”a faccio

‘Int’ê cervelle tengo sulo sex and money

Sex and money, brother, fuck everybody

Fuck everything, sì, fuck everybody

So’ nato pe chesto, è nu fattore ereditario

Me ne fotto ‘e ‘sti scieme, me ne fotto ‘e l’Italia

Vengo d’addò vide so’ idole ‘e criminale

Però ‘e malavita si vive ‘int’ô Quirinale

Frate’, ‘o juorno ca te scite capisce ca esiste ‘o male

Quala beef, voglio ‘o face to face, bro’

Manname ‘a location, vengo io addò te

Tutto overo, zero gossip ‘int’e storie

Faccio sulo rap, bro, niente ‘a vedé

Quando entro nel posto io,

tutti gridano: “Pah-pah-pah-pah”

Tutti gridano: “Grazie a Dio”, ti è venuta un po’ l’ansia, zio?

M sputa, fra’, è un assassino

Vengo sempre in tuta, no in mocassino

Lei si mette nuda, fa un po’ la puta

Fa un po’ casino, poi mi asciuga, ogni barra è cruda

Se sto con Lele, è bene, perché droppo flow fo’ sho’

Al tuo live chi ci viene? No show

Scrivo solo delle perle tipo Oscio

La mia tipa non me l’ha mai visto moscio

Tu mi stai asciugando tipo col Dyson

Mentre sono al caldo fatturando con l’iPhone

All eyes on me, bro, no lies, bro

Sono a caccia, ti sto catturando, Horizon

L’accento non cambio, lo faccio all night long

Ti sento in ritardo come con DAZN

Quando scendo in campo, per te è no fly zone

E lo siento, fra’, duele el corazón

L’ho fatta quadrupla, stacco la cassa, fra’

Tu fai una papera, tu pare ‘o cazzo, fra’

Resti di sasso e non è una metafora

Sto beat lo ammazzo e rimane una sagoma

Quala beef, voglio ‘o face to face, bro’

Manname ‘a location, vengo io addò te

Tutto overo, zero gossip ‘int’e storie

Faccio sulo rap, bro, niente ‘a vedé,