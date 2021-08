Nine Perfect Strangers è la nuova serie tv con Nicole Kidman protagonista, disponibile con i primi tre episodi, da oggi, su Amazon Prime. Dopo la sua uscita, diverse persone si dono domandate chi cantasse la sigla d’apertura.

Nine Perfect Strangers, qual è la canzone sigla d’apertura

La canzone si intitola Strange Effect ed è cantata da Raven Violet insieme al trio musicale Unloved. Si tratta di una cover moderna di This Strange Effect, resa popolare negli anni ’90 dalla band Hooverphonic.

Unloved ha confermato la presenza del brano nei titoli di apertura di Nine Perfect Strangers con un post su Instagram poche ore fa, dopo che i primi tre episodi della serie sono stati aggiunti a Hulu (e da oggi su Prime).

This Strange Effect è stato originariamente scritto da Ray Davies, meglio conosciuto come il cantante dei The Kinks, ma è stato successivamente pubblicato da Dave Berry nel 1965.

Nine Perfect Strangers, ascolta la sigla Strange Effect

Potete ascoltare Strange Effect, la sigla dell’apertura della serie tv, qui sotto:

Unloved e Raven Violet, Strange Effect, Testo

You’ve got this strange effect on me

And I like it

You’ve got this strange effect on me

And I like it

You make my world seem right

You make my darkness bright, oh yes

You’ve got this strange effect on me

And I like it, and I like it

And I like the way you kiss me

Don’t know if I should

But this feeling it’s love and I know it

That’s why I feel good

You’ve got this strange effect on me

And I like it

You’ve got this strange effect on me

And I like it

You make my world seem right

You make my darkness bright, oh yes

You’ve got this strange effect on me

And I like it, and I like it

And I like it

Unloved e Raven Violet, Strange Effect, Traduzione in italiano

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace

Fai sembrare il mio mondo giusto

Tu rendi la mia oscurità luminosa, oh sì

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace, e mi piace

E mi piace il modo in cui mi baci

Non so se dovrei

Ma questo sentimento è amore e lo so

Ecco perché mi sento bene

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace

Fai sembrare il mio mondo giusto

Tu rendi la mia oscurità luminosa, oh sì

Hai questo strano effetto su di me

E mi piace, e mi piace

E mi piace