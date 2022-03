Neve su Marte è il titolo di un brano di Mr Rain featuring Annalisa, presente nel suo nuovo disco di inediti, Fragile, uscito venerdì 18 marzo 2022.

Il brano è una dedica all’amata, al centro dei pensieri di chi canta. Il legame è così forte che sembra durare addirittura da una vita precedente e lei è presente anche quando è assente. La vede e ritrova ovunque e il loro rapporto è così speciale da essere involabile e inviolato da chiunque altro, unico (“Io e te veniamo da un altro pianeta e nessuno lo sa, Come la neve su Marte”)

[Mr.Rain]

Quando parlo con te, è come se ti conoscessi da sempre

A volte mi sembra di averti incontrata in una vita precedente

Tu non sai in quanti luoghi ti porto con me anche quando non sei con me

E ogni posto è così famigliare, che ogni volta che parto non voglio tornare

Anche il tramonto migliore ha bisogno di un cielo pieno di nuvole

E a volte sono proprio quelle che ti fanno perdere il mare

Di ogni viaggio ricordi l’inizio, non come ti senti alla fine te

Come la neve che cade, in un campo di sale

[Annalisa & Mr.Rain]

E non mi serve una foto, un tatuaggio

Per dirti che ti trovo in ogni opera d’arte

E non ci serve, un tempo, uno spazio

Siamo come la neve su Marte

Perché a me basta immaginarti in ogni luogo

Per sentirmi a casa mia in ogni città

Ma questa notte il cielo sembra così vuoto

Io e te veniamo da un altro pianeta e nessuno lo sa

Come la neve su Marte

[Mr.Rain]

Tu sei l’unica cosa che voglio al mio fianco anche quando non voglio nessuno

Perché siamo di un altro pianeta, due cerchi nel grano, segnali di fumo

Siamo così diversi ma il mondo con te è meno buio

Anche se a volte ti guardo con gli occhi di uno sconosciuto

Lasciamoci andare e colmiamo quel vuoto

Che abbiamo dentro, che gli altri non sentono

È come guardare in un caleidoscopio

Vediamo un mondo che gli altri non vedono

Fuori da tutto, però meno solo

Nel posto giusto anche se fuori luogo

Quando sto con te, mi sento migliore di quello che sono

[Annalisa]

E non mi serve una foto, un tatuaggio

Per dirti che ti trovo in ogni opera d’arte

E non ci serve, un tempo, uno spazio

Siamo come la neve su Marte

Perché a me basta immaginarti in ogni luogo

Per sentirmi a casa mia in ogni città

Ma questa notte il cielo sembra così vuoto

Io e te veniamo da un altro pianeta e nessuno lo sa

[Annalisa]

(Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Come la neve su Marte

(Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Come la neve su Marte

[Mr.Rain & Annalisa]

Perché a me basta immaginarti in ogni luogo

Per sentirmi a casa mia in ogni città

Ma questa notte il cielo sembra così vuoto

Io e te veniamo da un altro pianeta e nessuno lo sa

(Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Come la neve su Marte