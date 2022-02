Nella mia ora di libertà è una canzone di Fabrizio De André, contenuta nel concept album Storia di un impiegato, pubblicato nel 1973, sesto album di inediti del cantautore genovese.

Nella mia ora di libertà è il brano che chiude il concept album che narra la storia di un giovane impiegato che, dopo aver ascoltato Chacun de vous est concerné, un canto del maggio francese del 1968 di Dominique Grange, decide di ribellarsi contro la società borghese.

Fabrizio De André, Nella mia ora di libertà: autori e significato canzone

Fabrizio De André firma i testi della canzone insieme a Giuseppe Bentivoglio e le musiche insieme a Nicola Piovani.

Nel testo, si arriva all’ultimo atto del concept album dove il protagonista della storia, che si trova in carcere dopo un attentato, decide di rinunciare all’ora d’aria, arrivando alla conclusione che “i poteri buoni” non esistono e dando il via ad una rivolta carceraria.

Nella mia ora di libertà: ascolta la canzone

Fabrizio De André, Nella mia ora di libertà: testo canzone

Di respirare la stessa aria

D’un secondino non mi va

Perciò ho deciso di rinunciare

Alla mia ora di libertà

Se c’è qualcosa da spartire

Tra un prigioniero e il suo piantone

Che non sia l’aria di quel cortile

Voglio soltanto che sia prigione

Che non sia l’aria di quel cortile

Voglio soltanto che sia prigione.

È cominciata un’ora prima

E un’ora dopo era già finita

Ho visto gente venire sola

E poi insieme verso l’uscita

Non mi aspettavo un vostro errore

Uomini e donne di tribunale

Se fossi stato al vostro posto

Ma al vostro posto non ci so stare

Se fossi stato al vostro posto

Ma al vostro posto non ci sono stare.

Fuori dell’aula sulla strada

Ma in mezzo al fuori anche fuori di là

Ho chiesto al meglio della mia faccia

Una polemica di dignità

Tante le grinte, le ghigne, i musi

Vagli a spiegare che è primavera

E poi lo sanno ma preferiscono

Vederla togliere a chi va in galera

E poi lo sanno ma preferiscono

Vederla togliere a chi va in galera.

Tante le grinte, le ghigne, i musi

Poche le facce, tra loro lei

Si sta chiedendo tutto in un giorno

Si suggerisce, ci giurerei

Quel che dirà di me alla gente

Quel che dirà ve lo dico io

Da un po’ di tempo era un po’ cambiato

Ma non nel dirmi amore mio

Da un po’ di tempo era un po’ cambiato

Ma non nel dirmi amore mio.

Certo bisogna farne di strada

Da una ginnastica d’obbedienza

Fino ad un gesto molto più umano

Che ti dia il senso della violenza

Però bisogna farne altrettanta

Per diventare così coglioni

Da non riuscire più a capire

Che non ci sono poteri buoni

Da non riuscire più a capire

Che non ci sono poteri buoni.

E adesso imparo un sacco di cose

In mezzo agli altri vestiti uguali

Tranne qual è il crimine giusto

Per non passare da criminali

C’hanno insegnato la meraviglia

Verso la gente che ruba il pane

Ora sappiamo che è un delitto

Il non rubare quando si ha fame

Ora sappiamo che è un delitto

Il non rubare quando si ha fame.

Di respirare la stessa aria

Dei secondini non ci va

E abbiam deciso di imprigionarli

Durante l’ora di libertà

Venite adesso alla prigione

State a sentire sulla porta

La nostra ultima canzone

Che vi ripete un’altra volta

Per quanto voi vi crediate assolti

Siete per sempre coinvolti

Per quanto voi vi crediate assolti

Siete per sempre coinvolti.

Nella mia ora di libertà: video ufficiale

Di Nella mia ora di libertà, non esiste un video ufficiale. Sul web, è reperibile un’esibizione di Cristiano De André, figlio di Fabrizio, in questo brano.