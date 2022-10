“Nel sole” è una canzone scritta da Al Bano, Pino Massara e Vito Pallavicini, ed eseguita da Al Bano. La canzone ha segnato il suo primo successo commerciale e ha lanciato la sua carriera di cantante. Il singolo ha conquistato il primo posto per quattro settimane nella hit parade italiana, vendendo circa un milione e mezzo di copie. La canzone intitolava un film, Nel sole, diretto da Aldo Grimaldi e interpretato dallo stesso Al Bano e dall’allora moglie Romina Power. Qui sotto potete ascoltare il brano uscito nel 1967 e leggere il testo.

Nel sole, Ascolta canzone

Qui sotto potete ascoltare “Nel sole” di Al Bano. Cliccando qua un’esibizione live del pezzo.

Nel sole, Significato canzone

Il pezzo parla del sole come metafora di quanto il periodo più buio, rappresentato nel brano dalle notti, finalmente finiranno e il sole rappresenta la luce, la rinascita, i momenti di gioia che tornano ad illuminare la vita. C’è anche un rapporto di coppia che, proprio sotto i raggi del sole, potranno spazzare via per sempre le nubi, insieme.

Al Bano, Nel sole, Testo canzone

Perché

Ma perché questa notte

Ha le ore più lunghe

Che non passano mai

Ma perché ogni minuto

Dura un’eternità

Quando il sole tornerà

E nel sole io verrò da te

Un altro uomo troverai in me

E che non può più fare a meno di te

Quando il sole tornerà

E nel sole io verrò da te

Amore, amore, corri incontro a me

E la notte non verrà mai più

Ma perché

Ma perché i miei pensieri

Sono sempre gli stessi

E non cambiano mai

Ma perché anche il silenzio

Sta parlandomi di te

Quando il sole tornerà

E nel sole io verrò da te

Amore, amore, corri incontro a me

E la notte non verrà mai più