Ancora oggi sta cercando di riprendere la mobilità della mano, passo dopo passo:

“Mi sento come un bambino, perché riprendo un po’ di mobilità della mano ogni giorno. Ho ancora dei momenti di sconforto, soprattutto alla mattina, perché rimettere in moto la mano è molto fastidioso e poi, per me che non ho pazienza, è una prova ancora più dura”.

Infine, una riflessione sull’importanza del sostegno da parte dei suoi cari, della sua famiglia. Una vera benedizione averla avuta accanto:

Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione, sarebbe stato tutto più complicato. Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo”.

Poco fa, Nek, attraverso i social, ha postato una sua foto, ricordando l’appuntamento con Silvia Toffanin a Verissimo, a partire dalle 16 di oggi, sabato 30 gennaio 2021.