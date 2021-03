Neffa: Sanremo, canzoni, Coez, album, Noemi

Neffa si esibirà come ospite nel corso della terza serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alla Canzone D’Autore, condividendo il palco del Teatro Ariston con Noemi.

I due artisti si esibiranno con uno dei successi più conosciuti del cantautore e rapper bolognese di origini salernitane ossia Prima di andare via, singolo pubblicato nel 2003 e contenuto nel suo quarto album, I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa.

Per quanto riguarda la carriera “sanremese” di Neffa, l’artista ha preso parte alla kermesse sanremese, come Big in gara, in due occasioni.

Nel 2004, Neffa partecipò al Festival di Sanremo con un brano swing dalla durata di soli due minuti, dal titolo Le ore piccole, che si classificò al nono posto.

La seconda partecipazione, invece, risale al 2015, con la canzone Sogni e Nostalgia che non venne ammessa alla serata finale.

Sogni e Nostalgia è contenuta nell’album Resistenza che, ad oggi, è ancora l’ultimo album di inediti pubblicato dal cantautore, rilasciato nel 2016.

Dopo una pausa durata circa cinque anni, Neffa è tornato a pubblicare materiale inedito quest’anno, nel 2021, con il singolo Aggio perzo ‘o suonno, realizzato con la partecipazione di Coez.

Nel corso della sua carriera, Neffa ha realizzato 8 album: Neffa & I messaggeri della dopa, 107 elementi, Arrivi e partenze, I molteplici mondi di Giovanni, Alla fine della notte, Sognando contromano, Molto calmo e Resistenza. Da citare anche un EP, realizzato in coppia con J-Ax, dal titolo C’eravamo tanto odiati, e la colonna sonora del film Saturno Contro di Ferzan Ozpetek.

Oltre a Prima di andare via, che è stata ripresa anche dai Neri per Caso per il loro album Angoli Diversi, tra le hit di Neffa, è doveroso citare anche Aspettando il sole, La mia signorina, Il mondo nuovo, Cambierà, Passione, Lontano dal tuo sole, Quando sorridi, Dove sei e Sigarette.