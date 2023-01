Need U 2Nite è una canzone di Guè che include il featuring di Massimo Pericolo ed è inclusa nell’album Madreperla, il nuovo disco di inediti del rapper, uscito il 13 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare il brano insieme al testo e significato del pezzo.

Il testo della canzone parla della vita notturna e del desiderio di pace e tranquillità. Descrive se stesso come una perso e senza una guida, alla ricerca di conforto e sostegno da parte di una persona amata. Il testo fa riferimento anche alla vita difficile dei quartieri difficili e alla lotta per sopravvivere in un ambiente violento. Cerca una via d’uscita e chiede apertamente aiuto a qualcuno.

But I need you tonight

(Need you tonight)

Yes, I need you tonight

(Need you tonight)

È il buio che mi piace

Non cerco Dio né soldi, io cerco solo pace

E quando è notte fonda

Ti faccio mille squilli sperando tu risponda

Perché mi sento perso

Non ho una stella che mi guida in tutto l’universo

I need you

Yes, I need you tonight

Yo, mi ero perso

Senza una stella in tutto l’universo

E lo sono diventato io stesso

Non è il mio mondo

Meglio fare i porno con la tipa che una tipa che fa i porno

Perla del giorno

Non perdo tempo sui social, piuttosto con la droga

Brucia meno neuroni della noia

Vivere come un automa

Dopo il diploma non è ciò che sogna un ragazzo di zona

Scappa, la vita è una sola

E la va o la spacca, come una pistola carica in faccia

O con una pistola carica in banca

Non perdere la calma, è fatta

Io ho fatto comе in Blow quand’ero povero

E ci riproverò sе torno povero

Non vedi come sto? Seduto comodo

Sopra quest’Audi Sport, saluto il popolo

È il buio che mi piace

Non cerco Dio né soldi, io cerco solo pace

E quando è notte fonda

Ti faccio mille squilli sperando tu risponda

Perché mi sento perso

Non ho una stella che mi guida in tutto l’universo

I need you

Yes, I need you tonight

Yeah, seh

Non ho la forza di scappare (Nah)

Una brava ragazza in via Ravizza, ma la ex vuole scopare

Ghetto come l’acqua Guizza

Il tipo è uscito ieri dalla cella

Ricompare nel tuo cell tra ricomprare pare

Tipo quella che stai per smettere di vendere

Ed è lì che all’alba ti vengono a prendere (Damn)

Corre così veloce il passato

Che non puoi superarlo nemmeno se sei Jacobs

Ci resti imprigionato

Ho paura del futuro e penso al peggio

Rinchiuso con dei peggio in un immobile di pregio

I need you

Non farmi bere un altro shot, non farmi perdere alle slot

Stoppa ‘sta merda, sì, fagli posare quella Glock

Non giudicarmi se non hai fatto giurisprudenza (Nah)

Soffro in mezzo alla tempesta, ma non posso stare senza (Ah-ah)

Palazzi alti come onde, zero paura di tuffarmi

Nella street come un leopardo, triste come Leopardi

È il buio che mi piace

Non cerco Dio né soldi, io cerco solo pace

E quando è notte fonda

Ti faccio mille squilli sperando tu risponda

Perché mi sento perso

Non ho una stella che mi guida in tutto l’universo

I need you

Yes, I need you tonight