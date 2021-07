In “NDA“, Billie Eilish descrive in dettaglio le sue lotte con la fama, in particolare le prove che deve affrontare per mantenere la vita privata e le sue relazioni sotto il radar facendo firmare a chi le sta intorno un NDA, o un accordo di non divulgazione. Man mano che la traccia va avanti, Billie Eilish non può fare a meno di desiderare una vita diversa e non che non le richieda di superare gli ostacoli che deve affrontare.

La traccia fa parte del nuovo album di Billie Eilish, Happier than ever, in uscita il 30 luglio 2021. Qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

A seguire, invece, testo e traduzione del nuovo inedito di Billie Eilish scelto per anticipare il suo prossimo disco di inediti. Ecco “NDA”.

[Verse 1]

Did you think I’d show up in a limousine? (No)

Had to save my money for security

Got a stalker walkin’ up and down the street

Says he’s Satan and he’d like to meet

I bought a secret house when I was seventeen (Ha)

Haven’t had a party since I got the keys

Had a pretty boy over, but he couldn’t stay

On his way out, I made him sign an NDA, mm

Yeah, I made him sign an NDA

Once was good enough

‘Cause I don’t want him having shit to say, oh-oh

[Chorus]

You couldn’t save me, but you can’t let me go, oh, no

I can crave you, but you don’t need to know, oh-oh

[Verse 2]

Mm-mm, mm-mm

Thirty under thirty for another year (Another year)

I can barely go outside, I think I hate it herе (I think I hate it here)

Maybе I should think about a new career

Somewhere in Kaua’i where I can disappear

I’ve been havin’ fun gettin’ older now

Didn’t change my number, made him shut his mouth

At least I gave him something he can cry about

I thought about my future, but I want it now, oh-oh

Want it now, mm-mm-mm

You can’t give me up

[Chorus]

You couldn’t save me, but you can’t let me go, oh, no

I can crave you, but you don’t need to know, oh-oh

[Outro]

Did I take it too far? (Did I take it too far?)

Now I know what you are (Are)

You hit me so hard (So hard)

I saw stars (I saw stars)

Think I took it too far (Too far)

When I sold you my heart (My heart)

How’d it get so dark? (So dark)

I saw stars (I saw stars)

Stars (Stars)

Pensavi che mi sarei presentata in limousine? (No)

Ho dovuto risparmiare i miei soldi per la sicurezza

C’è uno stalker che andava su e giù per la strada

Dice di essere Satana e mi vorrebbe incontrare

Ho comprato una casa segreta quando avevo diciassette anni (Ha)

Non ci ho mai fatto una festa da quando ho avuto le chiavi

Ci ho invitato un bel ragazzo, ma non poteva restare

Mentre usciva, gli ho fatto firmare un accordo di riservatezza, mm

Sì, gli ho fatto firmare un accordo di riservatezza

Una volta è stato abbastanza

Perché volevo che non avesse nulla da dire, oh-oh

Non sei riuscito a salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare, oh, no

Posso volerti, ma non c’è bisogno che tu lo sappia, oh-oh

Mm-mm, mm-mm

Trenta sotto i trenta per un altro anno (Un altro anno)

Posso a malapena uscire, penso di odiare questo luogo (Penso di odiare questo luogo)

Magari dovrei pensare ad una nuova carriera

Da qualche parte a Kaua dove posso sparire

Mi sto divertendo ad invecchiare

Non ho cambiato il mio numero, gli ho fatto chiudere la bocca

Almeno gli ho dato un motivo per il quale può piangere

Ho pensato al mio futuro, ma lo voglio adesso, oh-oh

Lo voglio ora, mm-mm-mm

Non puoi rinunciare a me

Non sei riuscito a salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare, oh, no

Posso volerti, ma non c’è bisogno che tu lo sappia, oh-oh

Mi sono spinta troppo oltre? (Mi sono spinta troppo oltre?)

Ora so che cosa sei (Sei)

Mi hai colpita così forte (Così forte)

Che ho visto le stelle (Ho visto le stelle)

Penso di essermi spinta troppo oltre (Troppo oltre)

Quando ti ho venduto il mio cuore (Il mio cuore)

Come ha fatto a diventare così buio? (Così buio)

Ho visto le stelle (Ho visto le stelle)

Le stelle (Stelle)