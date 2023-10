Nato per questo è il nuovo brano di Capo Plaza, disponibile dal 13 ottobre 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

Nel brano, Capo Plaza ribadisce di essere nato per questo, per la musica. Parla di come la sua vita sia cambiata, dei soldi che ora possiede ma, diversamente dal luogo comune, non è il denaro a fare l’uomo e renderlo tale. L’Italia è visto come un Paese che non alimenta il talento, ci si sente stretti (“I soldi rendono uomo, ti sbagli, Pure un milione non ti fa le palle”). Ribadisce di essere selettivo, le persone lo hanno tradito e oggi non si fida più del prossimo.

CLICCANDO QUI POTETE ASCOLTARE “NATO PER QUESTO” SU YOUTUBE

Blessed è la vi–

Okay, AVA

(Il mio umore è black, nero come un T-Max)

(‘Sta vita mi vuole dead, nelle barre sputo facts)

(Qua l’Italia pensa ad altro, ti senti stretto se sei come me)

(Lei è innamorata del cash e finisco un altro Jack)

Fa-Fatto di perc’

Tutta ‘sta gente, sì, spera che perda, con lei ci ho perso

Il mio quartiere è diverso (Diverso)

Mo’ vedo un mostro se guardo allo specchio

E ‘ste facce sono finte, di gesso

Succhia la minchi@, puoi far solo quello

Sono passato al prossimo livello

Tu sei passata, ma ora non va meglio, va solo peggio

Ma con il cazz0 ritornerei indietro

Tutta la notte giravo col freddo

Io sono freddo, perciò non mi fido

Ora ho un milione e non mi fa più effetto

Fancul0, parli e mi dai per finito

Canti vittoria, ma è un po’ troppo presto

Prego per chi è ancora dentro all’arresto

Tu solo fumo, ma poco arrosto

Io sono nato per questo, problemi li porto dentro

I soldi rendono uomo, ti sbagli

Pure un milione non ti fa le palle

Ora chi sono, non come resto

E non ti lascio andare proprio adesso

‘Sto mondo è sporco e nello stesso

‘Sto mondo fotte, scrivo di getto, baby

Ahi-ahi-ahi-ahi-ahi

Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby, yeah

Ahi-ahi-ahi-ahi-ahi

Tocca mettere il NOS, sto scappando dai guai, baby, yeah

Da solo fumo, da solo scrivo

Mi hanno tradito, mo son selettivo

‘Sta gente fa schifo, la schivo

Un fallito mi chiama: “Fallito”

Come se è finito, non prendiamo soste

‘Sta canna è la sesta

Stanotte mi aumenta le pare, di bugie già troppe

Non riesco a sognare pensando alla morte

‘Sta vita, sì, è corta, sto in completo CORTEIZ

Sono ritornato e mo voglio la coppa, rinizia la giostra

E tu vedi il bello, ma non i miei sbagli

Nemmeno i miei tagli, e qua non verranno a salvarci

Muoio strafatto in un party come i più grandi, no-no

Ancora sveglio, la soluzione la invento alle strette

Ne prendo un’altra, poi mi sento meglio

Ne ho prese troppe, quindi ora son perso

Cosa ti perdi? Mi sa manco io lo capisco me stesso

Sento pressioni costanti ogni giorno

Baby, è per questo che ora non mi fermo (Yeah-yeah)

Ahi-ahi-ahi-ahi-ahi

Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby, yeah

Ahi-ahi-ahi-ahi-ahi

Tocca mettere il NOS, sto scappando dai guai, baby, yeah

(Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby, yeah)

(Tocca mettere il NOS, sto scappando dai guai, baby, yeah)