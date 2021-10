My heart will go on è la canzone di Celine Dion, colonna sonora di Titanic. Scopriamo insieme qualche curiosità su questa classica ballad pop, ormai diventata un classico della musica e della carriera dell’artista canadese.

My heart will go on, autori canzoni e vendite

La musica della canzone è stata composta da James Horner, i testi sono stati scritti da Will Jennings, mentre la produzione è stata curata da Walter Afanasieff, Horner e Simon Franglen. “My Heart Will Go On” è diventato un successo globale, in vetta alle classifiche in più di 20 paesi, tra cui Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica di Irlanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti.

Con vendite mondiali stimate in oltre 18 milioni di copie, è il secondo singolo fisico più venduto di una donna nella storia della musica e uno dei singoli fisici più venduti di tutti i tempi. È stato anche il brano più venduto al mondo del 1998.

Le due versioni della canzone di Celine Dion

La versione “demo” originale prodotta da Horner/Franglen della canzone dura poco più di cinque minuti e ha un finale esteso con vocalizzazioni più lunghe e segmentate di Dion. Franglen ha mixato la versione finale del film e della colonna sonora, ampliando la demo e aggiungendo l’orchestra al ritornello finale. È questa versione che appare nell’album della colonna sonora del Titanic ed è anche riprodotta nei titoli di coda del film.

Poi, però, quando il singolo venne rilasciato alla radio, è stato prodotto ulteriormente da Walter Afanasieff che ha aggiunto archi e chitarra elettrica, oltre a parti riarrangiate della canzone. Questa versione, che dura poco più di quattro minuti e mezzo.

My heart will go on, video ufficiale

Il video è stato diretto da Bill Woodruff e mostra la Dion che canta a prua della nave mentre le scene del film vengono tagliate nel mezzo. Potete vederlo cliccando qui.

Che significa My Heart will go on, la canzone del Titanic?

Will Jennings, che scrisse i testi “dal punto di vista di una persona di grande età che guarda indietro di tanti anni”. Nel brano, infatti, si parla dell’amore, di quel sentimento che perdura negli anni e nel tempo (“L’amore può toccarci una volta, E durare per tutta la vita”). Nel film è la colonna sonora d’amore di Jack e Rose, eterno, nonostante tutto.

My heart will go on, Testo canzone

Every night in my dreams

I see you, I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more, you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let go ‘til we’re gone

Love was when I loved you

One true time I’d hold to

In my life, we’ll always go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on (why does the heart go on?)

Once more, you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

You’re here, there’s nothing I fear

And I know that my heart will go on

We’ll stay forever this way

You are safe in my heart and

My heart will go on and on

My heart will go on, Traduzione canzone

Ogni notte nei miei sogni

Ti vedo ti sento

È così che so che vai avanti

Lontano attraverso la distanza

E spazi tra di noi

Sei venuto a dimostrare che vai avanti

Vicino lontano ovunque tu sia

Credo che il cuore vada avanti

Ancora una volta, apri la porta

E tu sei qui nel mio cuore

E il mio cuore andrà avanti e avanti

L’amore può toccarci una volta

E durare per tutta la vita

E non mollare mai finché non ce ne saremo andati

Amore era quando ti amavo

Una volta vera mi terrei a

Nella mia vita noi andremo sempre avanti

Vicino lontano ovunque tu sia

Credo che il cuore vada avanti (perché il cuore va avanti?)

Ancora una volta, apri la porta

E tu sei qui nel mio cuore

E il mio cuore andrà avanti e avanti

ora che sei qui, non ho paura di niente

E so che il mio cuore andrà avanti

Resteremo per sempre in questo modo

Sei al sicuro nel mio cuore e

Il mio cuore andrà avanti e avanti