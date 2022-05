Muovilo Baby, Niko Pandetta: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Muovilo Baby’, il nuovo singolo di Niko Pandetta. Il brano, in poche ore dalla pubblicazione sui social, è finito in tendenza su Youtube.

Un pezzo leggero pronto a rinfrescare la calda estate del 2022. Un amore che, tra alti e bassi, sfida le convenzionali sociali tra due innamorati provenienti da due diversi ceti sociali.

Cliccate, sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo ‘Muovilo Baby’:

Hey vuoi fare un giro insieme a me?!

Scegli se vuoi Ferrari oppure Chevrolet

Mi mandi fuori

Mi piaci quando lo muovi

dietro i tuoi Burberry nuovi

ma mi fa strano quando mi chiedi

del mio passato, baby.

Che ne sai

ho fatto cose che non potrei dirti mai

dal marciapiede al Mercedes

se vuoi chiama il tuo ex

un pezzo che fa pa-pa-pa

Muovilo Baby

ma cosa mi fai

chiama anche la tua amica

e poi metti low-fi

io vengo dalla strada

ma tu che ne sai

siamo insieme stanotte

e all’alba te ne vai

dopo muovilo baby

ma come sei hot

quando mi chiedi

mi fai toccare l’adblock

che fai la malandrina

però non lo sei

ti fanno un po’ paura

quegli amici miei

non dirmi no, sai

che non ci sono abituato

nella saccocc’

diecimila zero fatturatoni

Riconoscono

chiedono i documenti

e poi la foto brò

ma non mi fottono.

Quando passo schiatto due e venti

maresciallo, no, non ci prendi

lei mi vuole

però non mi vuole presentare

amici e parenti

brutta faccia

sguardo assente

ma c’ho i diamanti sopra i denti

al suo ex precedente

vuole me con i precedenti

