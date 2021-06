Winston Marshall, un membro fondatore del gruppo folk-rock Mumford & Sons, ha annunciato in queste ore che lascerà la band in modo da poter “parlare liberamente” di questioni politiche. L’annuncio e la notizia ufficiale arriva dopo una serie di forti polemiche e critiche nate nel mese di marzo 2021 quando aveva scatenato una sorta di tempesta sui social media twittando ammirazione per “Unmasked”, un libro dello scrittore-attivista di destra Andy Ngo che ha attaccato i gruppi militanti di estrema sinistra noti collettivamente come antifa.

A quel punto, sul web è nata una forte indignazione nei confronti di Marshall, per questa suo presunto lato simpatizzante. Il componente dei Mumford & Sons era stato apertamente accusato di sostenere l’estrema destra, e proprio oggi ha detto che “niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Condanno inequivocabilmente ogni estremismo politico, sia di destra che di sinistra».

Poi ha continuato, parlando della sua scelta di lasciare la band, resa nota pochi minuti fa. Marshall, che suona la chitarra e il banjo con il gruppo, ha detto che i suoi compagni lo avevano “invitato a continuare con loro”, ma che lui ha preferito decidere di andarsene in modo da poter “parlare liberamente senza che loro ne subissero le conseguenze”.

“Fintanto che sarò un membro della band, parlare apertamente sui mali dell’estremismo politico potrebbe causare loro problemi. La mia lealtà e il mio amore per loro non possono permetterlo”

Marshall ha detto che ha in programma di intraprendere nuovi progetti creativi, “oltre a parlare e scrivere su una varietà di questioni”.

“Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, Win, e ti amiamo, uomo“, hanno scritto gli altri tre membri della band – Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane – su Instagram in risposta all’annuncio dell’addio.

All’inizio di quest’anno Marshall ha co-fondato Hong Kong Link Up, un’organizzazione benefica che si occupa di integrare gli abitanti di Hong Kong che si stabiliscono in Gran Bretagna.

Nati nel 2007, i Mumford & Sons hanno avuto un enorme successo e hanno vinto un Grammy Awards per l’album dell’anno per il loro disco del 2012 “Babel“.