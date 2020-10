Il prossimo 8 novembre, andranno in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) e in simulcast su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky), a partire dalle ore 21, gli MTV EMA 2020 che, per quanto riguarda quest’edizione, verrà girata in diversi luoghi in giro per il mondo a causa della pandemia di COVID-19 in corso. La 27esima edizione degli MTV Europe Music Awards sarà condotta dalle Little Mix.

MTV ha annunciato gli artisti che faranno parte della line up di quest’edizione degli MTV EMA. Tra i performer, troveremo Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud, Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae.

Sam Smith, che ha ottenuto una nomination nella categoria Best Collaboration, parteciperà agli MTV Europe Music Awards dopo l’uscita del suo nuovo singolo Love Goes, previsto per il prossimo 30 ottobre.

Maluma, invece, reduce dal lancio del nuovo album Papi Juancho, si esibirà agli MTV EMA per la prima volta. La popstar latina ha ricevuto 3 nomination, nelle categorie Best Latin, Best Virtual Live e Best LatAm Central Act.

Anche la rapper e cantante Doja Cat farà il proprio debutto sul palco degli MTV EMA. Doja Cat ha ricevuto una nomination nella categoria Best Push.

Per Zara Larsson, invece, si tratterà di un ritorno dopo la partecipazione all’edizione 2016.

Il cantautore e polistrumentista inglese Yungblud, invece, calcherà il palco degli EMAs dopo aver annunciato l’imminente pubblicazione del suo secondo album Weird!, prevista per il prossimo 13 novembre. Yungblud è stato nominato nelle categorie Best Push e Best New.

Alicia Keys, invece, si esibirà agli MTV EMA 2020, dopo aver conquistato le classifiche con il suo settimo album in studio intitolato Alicia.

Tra gli “esordienti”, troveremo anche DaBaby, che ha ottenuto ben 4 nomination: Best New, Best Hip Hop, Best Song e Best Collaboration.

Anche Karol G. arriverà agli MTV EMAs con 4 nomination, nelle categorie Best Collaboration, Best Latin, Best Video e Best LatAm Central Act.

Anche il cantante Tate McRae e il rapper Jack Harlow, infine, faranno il loro debutto agli EMAs: entrambi sono stati nominati nella categoria Best Push. Harlow ha ottenuto la nomination anche nella categoria Best New.

Annunciati, anche i primi presenter: la cantante Madison Beer, la modella e superstar Anitta, la super modella Winnie Harlow, il wrestler Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora.