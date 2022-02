Mr. Rain, Fragile è il nuovo album

È in arrivo il terzo album di inediti di Mr. Rain, il cantautore e produttore bresciano reduce dal successo del suo secondo album, Petrichor, contenente hit come Fiori di Chernobyl, 9.3 e Non c’è più musica.

Il nuovo album di Mr. Rain si intitola Fragile e sarà disponibile a partire dal prossimo 18 marzo. Il singolo di lancio del disco sarà Crisalidi, disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming (e in rotazione radiofonica) dal prossimo 4 marzo.

L’album sarà composto da dieci canzoni, incluso un featuring. Dopo la collaborazione con Annalisa per il suo singolo Un domani, contenuto nell’album Bye Bye e certificato Disco di Platino, la cantautrice savonese ha ricambiato il favore, collaborando con Mr. Rain in Neve su Marte, brano contenuto in questo nuovo album.

Mr. Rain, nelle dichiarazioni ufficiali, ha parlato di Fragile come se fosse una sorta di concept-album nel quale ha racchiuso tutte le sfaccettature delle sue fragilità:

Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia.

Crisalidi, il nuovo singolo, è stato definito dal cantautore come una sorta di ponte tra l’album precedente, Petrichor, e questo suo nuovo lavoro.

Petrichor, pubblicato nel 2021, è stato certificato Disco d’Oro e ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Fimi degli album più venduti.

Nel corso della sua carriera, Mr. Rain ha ottenuto complessivamente 12 Dischi di Platino e 6 Dischi d’Oro.

Di seguito, la tracklist di Fragile.

Mr. Rain – Fragile: tracklist

1. Crisalidi

2. Qui

3. Fragile

4. Neve su Marte feat. Annalisa

5. E invece no

6. Sincero

7. Atlantide

8. 3.10 AM

9. Nero

10. Aria