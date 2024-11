Mr Rain è in concerto stasera, 28 novembre 2024, al Mandela Forum a Firenze con una nuova data del suo tour. Ultimo appuntamento il 30 novembre al Forum di Assago a Milano. Ecco quali sono le canzoni prevista nella scaletta del live (ed è incluso anche l’ultimo singolo, Pericolosa, uscito il 22 novembre scorso).

La scaletta delle canzoni di Mr Rain a Firenze, concerto 28 novembre 2024

Ecco, su Soundsblog, la scaletta delle canzoni di Mr Rain a Firenze.

Immortali

La fine del mondo

Paura del buio

I grandi non piangono mai

9.3

A forma di origami

Meteoriti

One Man Band

Notti

L’ultima volta

Non fa per me

Fiori di Chernobyl

Ops

Fuori luogo

Aria

Figli della notte

Carillon

Qualcosa di Grande

Grazie a me

Due altalene

Rainbow soda

Ti Amo ma

Honey

Ipernova

Sempre un po’ di te

Pericolosa

Supereroi

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze

Ecco come arrivare al Mandela Forum a Firenze sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Dall’autostrada A1:

Esci a “Firenze Sud”.

Segui le indicazioni per il centro città o per lo stadio. Il Mandela Forum si trova vicino allo Stadio Artemio Franchi.

Dopo l’uscita, continua per il viale Europa e segui le indicazioni per il Mandela Forum (è ben segnalato).

Parcheggio:

Nelle vicinanze ci sono parcheggi, ma potrebbe essere affollato durante eventi, quindi conviene arrivare con un po’ di anticipo. Spesso il Parcheggio Albereta e il Parcheggio Stadio sono tra i più utilizzati in zona.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella:

Prendi la Linea 17 dell’autobus (direzione Viale Verga) e scendi alla fermata “San Gervasio”. Da lì il Mandela Forum è raggiungibile a piedi in pochi minuti.

In alternativa, puoi prendere la Linea 20 e scendere alla fermata “Sandro Pertini”.

Dalla Tramvia:

La tramvia non arriva direttamente al Mandela Forum, quindi dalla Stazione SMN puoi prendere il tram fino alla fermata Valfonda – Stazione, quindi proseguire con un autobus urbano come il 17 o 20.