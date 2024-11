La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Mr Rain in concerto a Milano, al Forum di Assago: orario, biglietti e come arrivare

Concerto 30 novembre 2024, Mr Rain a Milano: scaletta della canzoni, orario, biglietti, come arrivare al Forum di Assago

Si chiude stasera, 30 novembre 2024, a Milano, all’Unipol Forum di Assago, il tour 2024 di Mr Rain. Quella di stasera è anche una sorta di “festa celebrativa” a racchiudere il successo del cantautore che ha partecipato con successo alle due ultime edizioni del Festival di Sanremo con Supereroi e Due altalene. A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare all’Unipol Forum di Assago.

Scaletta canzoni Mr Rain a Milano, Forum di Assago, concerto 30 novembre 2024

Immortali

La fine del mondo

Paura del buio

I grandi non piangono mai

9.3

A forma di origami

Meteoriti

One Man Band

Notti

L’ultima volta

Non fa per me

Fiori di Chernobyl

Ops

Fuori luogo

Aria

Figli della notte

Carillon

Qualcosa di Grande

Grazie a me

Due altalene

Rainbow soda

Ti Amo ma

Honey

Ipernova

Sempre un po’ di te

Pericolosa

Supereroi

Il concerto inizierà alle 21. Sono disponibili ancora pochi biglietti per il concerto di Mr Rain al Forum di Assago a Roma. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco tutte le indicazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.