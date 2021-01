Il 2020 è stato indubbiamente l’anno di Mr. Rain che, grazie al successo dei singoli Fiori di Chernobyl e 9.3, ha ottenuto rispettivamente un doppio Disco di Platino e un Disco d’Oro.

Quest’anno, quindi, il rapper e cantautore bresciano è pronto a raccogliere quanto seminato l’anno scorso con la pubblicazione del suo terzo album di inediti, Petrichor, che sarà disponibile a partire dal prossimo 12 febbraio.

L’album è stato anticipato anche da un terzo singolo, Non c’è più musica, una collaborazione internazionale che vede protagonisti Mr. Rain e Birdy, la cantautrice e musicista britannica, candidata ai Brit Awards, nota soprattutto per il singolo Skinny Love e per la cover di People help the people.

Mr. Rain si è esibito durante lo speciale del sabato di Amici 20, andato in onda il 30 gennaio. Dopo l’esibizione, il rapper ha ricevuto il “doppio Platino” per Fiori di Chernobyl e ha spiegato il significato del titolo del nuovo album:

Petrichor è il profumo della pioggia, è il profumo che senti quando smette di piovere. In italiano, si dice petricore.

Petrichor arriverà a circa tre anni di distanza dal precedente album di inediti, Butterfly Effect (una riedizione dell’album è stata pubblicata nel settembre 2018), certificato Disco d’Oro, dal quale sono stati estratti i singoli I grandi non piangono mai, Rainbow Soda, Superstite, Ipernova e Ops.

Nel 2019, Mr. Rain ha anche pubblicato il singolo inedito La somma, insieme a Martina Attili, certificato Disco d’Oro.

Di seguito, trovate la tracklist di Petrichor.

Mr. Rain: Petrichor: la tracklist

1. Intro

2. Fiori di Chernobyl

3. Nemico di me stesso (feat. Hopsin)

4. A forma di origami (feat. Tommee Profitt)

5. Sentieri sulle guance

6. Meteoriti

7. Sindrome di Stoccolma

8. Elevator (Skit)

9. Non fa per me

10. Non c’è più musica (feat. Birdy)

11. 9.3

12. Ricominciare da me (Outro)