Non c’è più musica è il nuovo singolo di Mr. Rain in collaborazione con Birdy.

In queste ore è uscito il video della canzone che lo vede in collaborazione con la cantautrice britannica. Il pezzo è uscito lo scorso venerdì anticipando l’uscita dell’album “Petrichor” prevista per il 12 febbraio.

Per la regia di Mauro Russo, le immagini di Mr Rain e di Birdy si mescolano alla storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza che viene improvvisamente schiacciata da un incidente stradale. Immagini toccanti ed emozionanti sono rappresentate attraverso flashback con cui si possono vedere ricordi spensierati e felici della loro relazione che si alternano a primi piani e situazioni più crude della ragazza rimasta cieca dopo l’incidente.

La clip rispecchia i temi della canzone, racconta di quando la musica sparisce nel dolore e con lei, la magia, l’emozione, di quello che rende felice.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo della canzone.

[Strofa 1: Mr. Rain]

C’è una parte di me che nessuno vuole

Quel lato più triste che piaceva a te

E che odiavano le altre persone

Ho due nuvole dentro ai miei occhi

E un silenzio pieno di parole

E anche se fuori c’è il sole

Dentro finisce che alla fine piove

[Pre-Ritornello: Mr. Rain, Mr. Rain & Birdy]

Capirai cosa vuoi solo quando avrai perso qualcosa davvero

Siamo voci che girano il mondo e non cambiano mai come un eco

Tu soltanto hai saputo vedermi meglio di com’ero

E oggi che non c’è più musica

Cosa ti resta di mе?

[Ritornello: Birdy]

I’m still counting the days

Since you’ve gonе everything’s black and white

And I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky that used to be full of stars

There’s no more music if I’m not where you are

In silence, we pray

That you wait somewhere out there in the dark

[Strofa 2: Mr. Rain]

E non ricordiamo mai i singoli giorni

Ma chi li ha resi migliori

Non ricordiamo la musica

Ma i momenti che ci legano alle canzoni

Le parole sono tutte uguali

Ma cambiano aspetto a seconda di chi te le dice

Un dipinto che non ha colori

Resta un semplice foglio con una cornice

[Pre-Ritornello: Mr. Rain, Mr. Rain & Birdy]

Siamo stelle cadute in silenzio dallo stesso cielo

Due binari con strade diverse che portano a un unico treno

Ma ti ho dato la parte peggiore di quello che avevo

E oggi che non c’è più musica

Cosa ti resta di me?

[Ritornello: Birdy]

I’m still counting the days

Since you’ve gone everything’s black and white

And I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky that used to be full of stars

There’s no more music if I’m not where you are

In silence, we pray

That you wait somewhere out there in the dark

[Bridge: Birdy]

Oh, are you out there in the dark?

Mm-mm, mmm

Somewhere out there in the dark?

[Ritornello: Birdy]

I’m still counting the days

Since you’ve gone everything’s black and white

And I keep hearing your name

I see you in my dreams almost every night

I’m looking up at the sky that used to be full of stars

There’s no more music if I’m not where you are

In silence, we pray

That you wait somewhere out there in the dark